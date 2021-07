Nova Equipe M comemora 51 anos de história em São José

A Nova Equipe M – Consultoria e Contabilidade Empresarial, sob o comando da empresária Roberta Mantovani, tem motivos de sobra para comemorar: os 51 anos da empresa neste mês de julho, a criação do Grupo Mantovani e a nova sede na Avenida São João em São José dos Campos.

Encarar a pandemia não é tarefa fácil, mas a empresária faz questão de dizer que segue à risca os ensinamentos dos fundadores da Equipe M, o avô Renato Mantovani e o pai Roberto Mantovani. “Trilhamos o caminho do profissionalismo sério, com ética, confiança e comprometimento junto aos clientes e colaboradores”, ressalta.

Equipe M

No ano passado, a Nova Equipe M ganhou aliados para um passo importante e desafiador: junto da Max Total Serviços Profissionais –comandada por Renato Mantovani Neto—e da Labore do Vale Serviços de RH, passaram a integrar o Grupo Mantovani.

Segundo Roberta, o objetivo do Grupo é oferecer serviços estratégicos visando melhorar a experiência do empreendedor e dos seus colaboradores, gerando assim resultados sólidos”. “Buscamos diariamente o aperfeiçoamento técnico com mudanças inovadoras para atender esse novo mundo que estamos vivendo. E assim seguimos com muito trabalho, garra, fé e esperança!”, finaliza.

Roberta e Roberto Mantovani no comando da Nova Equipe M-Foto:Nando JR