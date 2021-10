Grupo CCR vence leilão da Dutra e segue na gestão da rodovia que liga duas das capitais mais importantes do Brasil

Um novo ciclo de modernização se inicia com investimentos de R$ 14,5 bilhões no período de concessão

O Grupo CCR (CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3SA) venceu o leilão de concessão dos 626 km referentes ao Edital de Concessão N° 03/2021 (rodovias BR-116/101/SP/RJ), incluindo 356 km da BR-116 SP/RJ (Rodovia Pres. Dutra), que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro e de 270 km da BR-101 SP/RJ (“Rio- Santos”), que ligam o Rio de Janeiro a Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo. O certame foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta tarde, na sede da B3, em São Paulo, cujos dados tornados públicos ao mercado são destacados aqui.

O Grupo CCR conquistou a nova concessão ao propor um desconto de 15,31% na tarifa básica de pedágio e um valor de outorga de R$ 1,77 bilhão pela administração do projeto, ao longo dos próximos 30 anos.

Marco Cauduro, CEO do Grupo CCR

“Este dia é um marco histórico na trajetória de sucesso do maior leilão de concessão rodoviária da história do Brasil. Vamos seguir com o processo de modernização da via, iniciado há 26 anos, realizando investimentos dedicados à segurança e à prestação de serviços, para que a experiência de nossos clientes seja a mais encantadora possível. É um resultado que reafirma o compromisso de longo prazo do Grupo com a infraestrutura do país”, destaca Marco Cauduro, CEO do Grupo CCR.

Gráfico 1: Evolução do número de acidentes registrados na via Dutra, desde 1996 até 2020.

Fonte: CCR NovaDutra.

Gráfico 2:: Evolução da média diária de veículos ao longo da concessão (área cinza no gráfico), na comparação com a redução de vítimas fatais registradas na via Dutra, de 1996 a 2020.

Fonte: CCR NovaDutra.

Rodovia Presidente Dutra

A Rodovia Presidente Dutra é administrada há 26 anos pela CCR NovaDutra, controlada pelo Grupo CCR. A concessão permitiu a transformação da Dutra em uma rodovia moderna e segura, com elevados padrões de serviço e atendimento, em mais de 772 mil viagens realizadas diariamente, em 2020.

Com gestão focada em segurança, a CCR NovaDutra contribuiu para salvar muitas vidas. Nesses primeiros 25 anos, a redução de vítimas fatais foi de 73%, mas se considerarmos o incremento no tráfego neste mesmo período, que foi de 70%, o índice de redução de vítimas fatais sobe para 84%.

CCR NovaDutra

Durante a concessão foram monitoradas e recuperadas mais de 500 obras de arte (pontes, viadutos, passarelas etc,), das quais 126 foram novas implantações feitas pela CCR NovaDutra; instalados 2.192 quilômetros de dispositivos de segurança, além de 94,6 km de pistas marginais, investimentos que permitiram o desenvolvimento de polos industriais, comerciais e de serviços, gerando empregos e renda para milhares de pessoas ao longo dos 36 municípios que estão à margem da Dutra. Somente em ISSQN, foram transferidos R﹩ 903,4 milhões a essas cidades, entre os anos de 2000 e 2020.

Novo ciclo

Por meio de uma nova SPE (Sociedade de propósito específico), o Grupo CCR iniciará a gestão da BR-116 (Dutra) e da BR-101 (Rio-Santos), trecho entre Rio de Janeiro e Ubatuba. “Serão quase R$ 15 bilhões de investimentos em novas pistas marginais, terceiras e quartas faixas, novo trecho de subida e descida da Serra das Araras (RJ) e muita inovação para o atendimento aos clientes”, afirma Eduardo Camargo, Presidente da CCR Lam Vias, divisão responsável pelas concessões de rodovias federais do Grupo CCR.

Gráfico 3: Diagrama esquemático sobre o funcionamento do free flow

Grupo CCR

O Grupo CCR atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços. São 26 ativos, presença em 8 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias, realizando 3,6 mil atendimentos/dia. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, VLT e barcas, transportando diariamente, 2 milhões de passageiros. Esse número poderá alcançar 3 milhões, após a conquista das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM. E no segmento de aeroportos, com a vitória no leilão dos blocos Central e Sul, concedidos pela ANAC, o número de passageiros poderá ultrapassar 23 milhões, anualmente, incluindo o aeroporto da Pampulha/BH. Mais em: Grupo CCR