Manifesto: 86 lideranças empresariais assinam ofício ao Governo de SC

Movimento ocorreu na manhã deste sábado (27), após receber com apreensão a recomendação dos órgãos de fiscalização pelo lockdown de 14 dias

Na manhã deste sábado (27), a diretoria da CDL de Florianópolis se reuniu para repercutir acerca do expediente enviado por Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública estadual ao governador Carlos Moisés da Silva no dia anterior, recomendando a suspensão das atividades não essenciais em Santa Catarina por 14 dias.

São 86 entidades e fóruns empresariais que endossam a manifestação do Governo do Estado no sentido de que compete ao Poder Executivo formular as políticas públicas voltadas para a preservação da vida, nelas compreendidas a adoção de medidas de proteção à saúde da população compatíveis as atividades econômico-produtivas, indispensáveis para a manutenção da qualidade de vida do cidadão catarinense e do regular cumprimento dos deveres constitucionais do Estado de Santa Catarina.

Governo de Santa Catarina

Para chancelar a solidariedade das entidades empresariais e apoio ao Governo de Santa Catarina, o ofício foi enviado de forma digital na tarde deste sábado (27) e o documento físico será encaminhado na primeira hora de segunda-feira (1º).

Leia o ofício na íntegra. Clique aqui para baixar o arquivo Ofício ao Governo de SC

Assinam o ofício as entidades abaixo:

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FLORIANÓPOLIS

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE GARAGENS, ESTACIONAMENTOS,

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SINDEPARK/SC)

ASSOCIAÇÃO DE TREINADORES DE CORRIDA DE SANTA CATARINA (ATC/SC)

FEDERAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA (FHORESC)

SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE SANTA CATARINA (SINDEMOSC)

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CRECI 11ª REGIÃO)

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (SETUF)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA DE HOTÉIS DE SANTA CATARINA (ABIH/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FLORIANÓPOLIS (ACIF)

FEDERAÇÃO DOS CONVENTIONS BUREAUX DE SANTA CATARINA

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO JOAQUIM

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAUNTES, BARES E SIMILARES DE FLORIANÓPOLIS (SHRBS)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PINHALZINHO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALFREDO WAGNER

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS (ABEOC/SC)

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO (SINDILOJAS FLORIANÓPOLIS E REGIÃO)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE URUBICI

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE URUBICI

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO BELO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA ERECHIM

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARVOREDO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAÇADOR

FLORIANÓPOLIS E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU (FLORIPA CONVENTION)

BANCO DO EMPREENDEDOR

SINDICATO PATRONAL DAS ACADEMIAS EDUCADORAS ESPORTIVAS

DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SIACADESC)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MAFRA (ACIM)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARARANGUÁ (ACIVA)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALHOÇA (ACIP)

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 3ª REGIÃO (CREF3/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BRAÇO DO NORTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINHALZINHO (ACIP)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIJUCAS (ACIT)

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE SANTA CATARINA (CORE/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE XANXERÊ

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE XANXERÊ (ACIAX)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE (ACISMO)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITAJAÍ (ACII)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BOM RETIRO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GRAVATAL

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BALNEÁRIO GAIVOTA

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO JOSÉ

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS (AEMFLO)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DE SANTA CATARINA (ABAV/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BIGUAÇU

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE BIGUAÇU (ACIBIG)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE XAXIM

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES, SECCIONAL SANTA CATARINA (ABRASEL/SC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO OESTE CATARINENSE (ACIOC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IPORÃ DO OESTE (ACIIO)

ASSOCIAÇÃO NÁUTICA BRASILEIRA (ACATMAR/SC)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRUSQUE, GUABIRUBA E BOTUVERÁ (ACIBR)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SEARA (ACIS)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LAGES (ACIL)

SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (SINDUSCON FLORIANÓPOLIS)

ASSOCIAÇÃO FLORIPAMANHÃ

MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL

CÂMARA EMPRESARIAL DE TURISMO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS

E TURISMO DE SANTA CATARINA (FECOMÉRCIO/SC)

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO E FRETAMENTO

DO ESTADO DE SANTA CATARINA (AETTUSC)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SALETE (ACIS)

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SANTA CATARINA (SENGE/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TIMBÉ DO SUL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CHAPECÓ (ACIC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CHAPECÓ

MOVIMENTO REAGE SC

FÓRUM DE TURISMO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (FORTUR)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CONCÓRDIA

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GRÃO-PARÁ

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAUDADES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE EVENTOS (ABRAPE/SC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BALNEÁRIO RINCÃO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTE SERRADA

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TREZE TÍLIAS

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BRUSQUE E REGIÃO (SINDILOJAS BRUSQUE E REGIÃO)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CANOINHAS (ACIC)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARACIABA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PALMA SOLA (ACEPA)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMA SOLA

SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SINDUSCON BALNEÁRIO CAMBORIÚ)

SINDICATO DO COMÉRCIO E ATACADO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ E CAMBORIÚ (SINDILOJAS BC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITÁ (ACITA)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SIDERÓPOLIS

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IÇARA

CDL de Florianópolis

