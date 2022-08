Depilação a laser: por que é a melhor escolha na hora de dar adeus aos pelos?

Conheça os benefícios da técnica que revolucionou a depilação

A depilação impecável de Juma Marruá causou alvoroço, com memes e comentários espirituosos: ”Fez depilação a laser na unidade do Pantanal”. Já a atriz Bruna Linzmeyer se destacou por colocar os pelos das axilas para “jogo”. A depilação faz parte da nossa cultura, é uma construção social. Uma conquista recente é a liberdade: poder escolher fazer ou não. Sem regras, imposições ou julgamentos. Optar pelo que dá prazer, estima e conforto. Para quem gosta da pele lisinha, com redução permanente dos pelos, a depilação a laser é o sonho de consumo das últimas décadas. É o método mais prático e eficiente, e que não agride a pele.

A descoberta das vantagens faz da depilação a laser um tratamento em ascensão, com previsão de crescimento de aproximadamente 15,5% ao ano até 2024. É o que aponta o relatório da Grand View Research. Mas em que consiste a técnica? Por que tantas pessoas escolhem o método para dar adeus aos pelos?

Depilação a laser: dá match com a melanina

É um procedimento estético seguro, que utiliza um feixe de luz, o laser, para remover o pelo da região tratada. Os métodos convencionais arrancam o pelo pela raiz, mas deixam intacto o bulbo, que é responsável pelo crescimento. Em pouco tempo, os pelos voltam a crescer. O diferencial da tecnologia a laser é destruir o bulbo. A energia do laser é atraída e absorvida pela melanina, pigmento que dá cor ao pelo, o calor absorvido pelo bulbo ocasiona a sua destruição e impede de produzir um novo fio.

Antes de iniciar o tratamento, é importante fazer uma avaliação na clínica. Em média, são necessárias cinco a dez sessões, que podem variar de acordo com a extensão da área que será depilada, cor da pele, cor e espessura do pelo. É importante respeitar o intervalo de 30 a 45 dias entre as sessões. A depilação pode ser feita no corpo todo, inclusive no rosto e nas partes íntimas. O único lugar que não é aplicada é na sobrancelha, porque a técnica não faz modelagem de formas.

Vantagens

Melhor custo-benefício: ganho de tempo e dinheiro

A técnica tem o melhor custo-benefício, porque, após o tratamento, os pelos são reduzidos quase definitivamente. Alguns pelos, até por questões hormonais, podem aparecer mais finos, e será preciso realizar uma manutenção, geralmente anual. Nos outros métodos, a depilação é realizada com frequência. É só somar o gasto de tempo e dinheiro para constatar que a depilação a laser é mais vantajosa. É também o procedimento mais sustentável, por não impactar o meio ambiente.

Trata a foliculite e o pelo encravado

A depilação a laser também trata a foliculite e os pelos encravados, que são agravados com o uso recorrente das técnicas tradicionais. A energia luminosa do laser destrói o folículo piloso e impede que os pelos nasçam novamente. Como a foliculite é uma inflamação dos folículos pilosos, a técnica a laser é uma forma de combater e evitar o problema.

Efeito prolongado

A depilação a laser é praticamente indolor, não agride a pele nem causa lesões. O efeito é duradouro, e a pele fica lisinha e macia. Com a realização do procedimento, estar com a depilação em dia é uma preocupação a menos. Pode surgir um passeio inesperado, e a pessoa não precisa correr para se depilar. Não é à toa que a técnica causou uma revolução e se tornou popular entre homens e mulheres que buscam tempo livre e qualidade de vida.

Foto:iStock