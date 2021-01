Instituto Embelleze oferece descontos em cursos profissionalizantes a funcionários que perderam o emprego em fábrica de automóveis

Ação também contempla familiares de primeiro grau. Para obter os descontos, é necessário apresentar carteira de trabalho ou holerite

O Instituto Embelleze, maior rede de franquias da América Latina voltada para a formação profissional em beleza, iniciou uma campanha para ajudar os funcionários da Ford que perderam o emprego após a saída da montadora do país. No dia 11 de janeiro, a empresa anunciou o fechamento das filiais de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE). Com o encerramento das atividades, foram demitidos cerca de seis mil funcionários.

Ford



Sensibilizado pelo forte impacto para a economia local, o Instituto Embelleze está oferecendo cursos com descontos exclusivos para ex-funcionários das filiais, incluindo familiares de primeiro grau.



Entre os cursos estão: cabeleireiro, barbeiro, maquiador, depilador, manicure e pedicure e designer de sobrancelhas, entre outros. Os preços e descontos devem ser verificados em cada franquia e os interessados precisam comprovar com carteira de trabalho ou holerite que são ex-funcionários.



A ação está alinhada ao engajamento social do Instituto, que desde 1998 já formou mais de dois milhões de profissionais, tornando-se um caminho para pessoas que buscam uma transformação pessoal e profissional. O IE conta com mais de 270 franquias por todo país.

Confira abaixo as franquias envolvidas na ação

São Paulo – Fábrica de São José dos Campos

• Taubaté

• Pindamonhangaba

• São José dos Campos

• Jacareí

Bahia – Fábrica de Camaçari

• Lauro de Freitas

• Pituba

• Salvador Centro

• Itapuã

Ceará

• Fortaleza Centro

• Caucaia

Instituto Embelleze

Fundado em 1998, o Instituto Embelleze é a maior rede de franquias da América Latina voltada para a formação profissional em beleza. Aderiu ao franchising em 2003, após parceria firmada com a SMZTO Holding de Franquias. Pioneira no setor, a rede acredita que é um caminho para transformar vidas por meio da educação e capacitação de profissionais na arte de embelezar. Presente em todo o território nacional, a marca possui aproximadamente 270 unidades em todo o Brasil e inicia o processo de expansão internacional com duas unidades inauguradas no Equador e uma nos Estados Unidos. Em 17 anos, já são mais de dois milhões de profissionais formados como cabeleireiro, barbeiro, maquiador, depilador, manicure e pedicure, designer de sobrancelhas, entre outras especializações. Em 2020, a rede recebeu o seu décimo segundo selo consecutivo de Excelência em Franchising, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).