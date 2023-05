CLÍNICA MIRÁTI INAUGURA ESPAÇO COM MAIS DE 10 SALAS NO VALE SUL SHOPPING

A noite da última quinta-feira, (18/05) foi de celebração no Espaço Saúde, localizado no terceiro piso do Vale Sul Shopping. O centro comercial recebeu as novas instalações da Clínica Miráti, referência em emagrecimento e estética comandada pela empresária Giselle Diniz.

O coquetel de inauguração teve a presença de pacientes da clínica, carinhosamente chamadas de “Afinadas” por Giselle, além de representantes da imprensa regional,formadores de opinião e influenciadores. O evento foi embalado pelo som da cantora

Leka Oliveira.



Foto: CR Foto e Filme

Clínica Miráti

A organização do coquetel foi realizada pela empresa Martucheli Eventos, e a assessoria de imprensa, bem como a elaboração e envio de press kits e mailing, foram feitos pela agência A3 Conteúdo Criativo, representada por Érica Mathias Awoyama.

A Clínica Miráti estava presente em São José dos Campos em 3 locais distintos, e hoje as operações foram concentradas em um só local, com um amplo espaço e maior conforto para os pacientes. A clínica é Licenciada Nacional do Programa Afine-se, o

maior no país em gestão de hábitos e emagrecimento.

Foto: CR Foto e Filme

Foto: CR Foto e Filme

SOBRE GISELLE DINIZ



Giselle Diniz é mineira e fundadora da Clínica de Emagrecimento e Estética Miráti e tem uma história inspiradora. Após passar por limitações em sua vida devido ao sobrepeso, Giselle buscou por uma transformação pessoal, conseguindo eliminar 50kg.

Formada nas áreas de administração, estética e cosmetologia, pós-graduada em gestão de Marketing e em intradermoterapia, Giselle ainda é Coach e certificada em diversos outros cursos da área de estética.

Hoje, Giselle comanda a Clínica Miráti e desenvolveu seu próprio método de estética de alta performance, o Método GP, hoje é um grande sucesso e tem ajudado muitos pacientes na jornada do emagrecimento.