Curso inédito de Gestão em Saúde Veterinária da Fundação Dom Cabral tem apoio da ABHV e PremieRpet®

Objetivo é capacitar gestores de clínicas, hospitais e centros diagnósticos, desenvolvendo aspectos fundamentais de gestão. O curso acontece em São José dos Campos e parceiros da PremieRpet® ganham bolsa de 50%. Últimas vagas disponíveis!

Abinpet

O setor pet não se intimida diante da crise e segue ganhando cada vez mais destaque no mercado brasileiro, com um faturamento que já bateu R$ 22,3 bilhões em 2019, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais (Abinpet). Para acompanhar o crescimento, os profissionais do setor precisam se aperfeiçoar constantemente e investir em novos conhecimentos conforme avançam em suas carreiras.

Fundação Dom Cabral

Para favorecer a profissionalização e o aprimoramento constante, a Fundação Dom Cabral, com o apoio da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários (ABHV) e da PremieRpet®, acaba de lançar o Programa de Desenvolvimento de Gestão em Saúde Veterinária. Trata-se do primeiro curso no Brasil direcionado à capacitação de proprietários e gestores de clínicas, hospitais e centros diagnósticos, desenvolvendo aspectos fundamentais da gestão, visando proporcionar o crescimento dos negócios.

O Programa terá formato de workshop, com aulas presenciais que abordarão os temas: negócios e experiência do cliente, gestão estratégica, finanças & impostos, marketing & performance, gestão com pessoas & liderança e governança & propósito. As aulas acontecerão em São José dos Campos um final de semana por mês, com uma carga horária total de 96 horas.

Os encontros serão conduzidos por nomes como João Buck, médico-veterinário e presidente da ABHV; André Chiga, médico cardiologista e MBA em gestão estratégica de negócios; Sandra Hyodo, bióloga e MBA em gestão de saúde; Bruno Portela, mestre em Administração, especialista em Marketing e professor associado da Fundação Dom Cabral; Eustáquio Penido, especialista em Administração e professor associado da Fundação Dom Cabral; entre outros.

ABHV

As inscrições para a primeira turma estão abertas e são direcionada aos afiliados da ABHV. A duração do Programa será de 7 meses. Parceiros da PremieRpet® serão contemplados com uma bolsa de 50%, financiada pela empresa com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento profissional.

FDC – Programa de Desenvolvimento de Gestão em Saúde Veterinária

Data de início: 8 de abril de 2021 (data sujeita à alteração em função da pandemia)

Hotel Mercure São José dos Campos

Local: Hotel Mercure São José dos Campos – Av. Dr. Jorge Zarur, 81, torre II, Jardim Apolo

Informações e inscrições: contato@abhv.com.br ou (11) 94554-6765(WhatsApp)

Últimas vagas disponíveis!

PremieRpet®

Desde 1995 a PremieRpet® existe para tornar a relação das pessoas com seus animais de estimação a mais próxima, prazerosa e longa possível. Uma empresa orgulhosamente brasileira, especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos, é detentora das marcas PremieR, GoldeN e Vitta Natural. Com uma trajetória pautada pela inovação constante e direcionada pelo consumo consciente em todos os níveis de atividade, a PremieRpet® prioriza a alta qualidade dos insumos e o bem-estar animal. É destaque no segmento super premium por oferecer a melhor nutrição para cães e gatos em todas as fases da vida. O portfólio da marca inclui alimentos secos, úmidos e cookies, com mais de 270 itens comercializados exclusivamente em pet shops e clínicas veterinárias. Mais informações no site www.premierpet.com.br, pelo PremieR Responde: 0800 055 6666 (de segunda à sexta das 8h30 às 17h30) e nas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube e Twitter.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay