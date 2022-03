Governo de São Paulo inaugura Poupatempo em Caçapava

Compacto e integrado ao Detran.SP, novo posto beneficiará mais de 95 mil pessoas

O Governo de São Paulo inaugurou neste sábado (12) uma unidade do Poupatempo em Caçapava. Somando-se aos outros 11 postos em funcionamento na Região Administrativa de São José dos Campos, a nova instalação é mais moderna, compacta e integrada ao Detran.SP, beneficiando mais de 95 mil habitantes.

Vice-Governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia

“O Poupatempo em Caçapava é mais um resultado do trabalho incansável do Governo do Estado, sempre atento em levar serviços públicos de excelência. Com o novo posto, os moradores do município e região terão ainda mais comodidade e segurança em seus atendimentos”, destaca o Vice-Governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais devem obrigatoriamente agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

“O Poupatempo já está presente em 12 cidades da região de São José dos Campos. E seguiremos em plena expansão para atender cada vez mais e melhor”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo.

Caçapava

O Poupatempo de Caçapava, que integra as 120 unidades existentes do programa, recebeu investimento de R$ 160 mil pelo Estado. Com capacidade para realizar até 380 atendimentos por dia, o posto oferece serviços que dependem da presença dos usuários para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, além de algumas opções da Prefeitura.

As demais opções estão disponíveis online e podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Atualmente, são mais de 190 serviços nos canais eletrônicos – site, app e totens de autoatendimento –, que incluem renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.

“A parceria entre Detran.SP e Poupatempo permitiu a unificação dos serviços e a implantação de unidades mais modernas e compactas. Com opções de diversos órgãos em um único local, o cidadão ganha em praticidade e agilidade para resolver suas pendências”, diz Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.SP.

Poupatempo de Caçapava

Endereço: Rua Capitão João Ramos, 58 – Centro – Caçapava.Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo

Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o Programa Poupatempo tem 24 anos de existência e já realizou cerca de 670 milhões de atendimentos à população em suas 120 unidades.

Com o início da pandemia, em março de 2020, o programa acelerou o processo de digitalização dos serviços, para melhor atender a população. A meta é chegar a mais de 240 em 2022.

Foto: Governo do Estado de São Paulo