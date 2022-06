Estudantes de colégio de São José dos Campos e Taubaté realizam Volunturismo em cidade de Mato Grosso

Após um profundo trabalho de pesquisa bibliográfica e de campo, no próximo domingo (26/06), um grupo de 12 estudantes dos Colégios Anglo Cassiano Ricardo de São José dos Campos e Taubaté está embarcando para uma viagem de volunturismo na comunidade de Cuiabá Mirim, localizada na extensão do Rio Cuiabá, na cidade de Barão Melgaço em Mato Grosso.

Durante a visita à região, os jovens irão construir uma horta e uma brinquedoteca em uma escola da comunidade.

“Estas atividades foram estabelecidas por meio de um diagnóstico feito em uma visita técnica realizada por professores à comunidade em 2019”, explica o professor de sociologia Maurício Aleixo Fernandes que irá acompanhar os alunos na viagem.

De acordo com o professor, o projeto de Volunturismo acontece ao longo do ano e envolveu estudos bibliográficos para conhecimento da região, entrevistas com a diretora da escola da comunidade de Cuiabá Mirim para levantamento de informações da comunidade, visitas à Fundação Cultural Cassiano Ricardo para aprender sobre a construção de hortas comunitárias e estudos sobre a importância e como construir brinquedotecas.

“Além de todo esse estudo, os alunos também desenvolveram atividades práticas como ações solidárias, participações em eventos escolares para levantar fundos para a construção da horta de da brinquedoteca”, conta Maurício.

Entre os benefícios que o Volunturismo proporciona aos alunos estão aprender com pessoas com realidade socioeconômicas diferentes, desenvolver habilidade de solução de problemas, trabalho em equipe e empatia.

“A atividade ainda permitirá aos nossos alunos ter experiências práticas dos saberes e conhecimentos que são adquiridos em sala, conhecer a diversidade do nosso país e o contraste de realidades existentes”, conclui Maurício.

Colégios Anglo Cassiano Ricardo de São José dos Campos