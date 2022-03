Iniciativas brasileiras de ESG tomam conta dos palcos do SXSW 2022

Temas como ações de ESG e despoluição do Rio Pinheiros são alguns dos assuntos debatidos pelos brasileiros que ganham protagonismo na discussão sobre sustentabilidade promovida pelo evento

Um dos eventos mais importantes do mundo quando se fala em inovação e tecnologia, o South By Southwest (SXSW) promete impulsionar a criatividade, diversidade e entretenimento e discussões sobre os desafios da atualidade e dos próximos 30 anos. Nessa agenda, o Brasil marca presença, não somente compondo a audiência — o país tem uma das maiores delegações internacionais — mas também conquistando protagonismo nos palcos em discussões de temas relevantes ligados à sustentabilidade, por meio de exemplos praticados dentro de casa.



SXSW 2022

Wal Flor, fundadora e CEO da agência FlowErs, focada em marketing de causa, aponta que essa oportunidade mostra cada vez mais a importância de o país mostrar para o mundo suas boas iniciativas ligadas às questões socioambientais. “Já são mais de cinco anos de parceria com o festival, por meio do projeto Brasil Flow, criando experiências inovadoras de grande visibilidade para as marcas brasileiras. Muito bom estar de volta numa época que marca a volta dos grandes eventos globais. Está todo mundo muito empolgado em se encontrar em se ver “.



No dia 15 de março, acontecem duas rodas de discussões que contam com a presença de brasileiros integrantes do Brasil Flow. Uma delas é o painel “ESG. Ready to pay the Bill?”, que tem como participantes Patricia Ellen da Silva, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de São Paulo e Adam Gromis, Head global de Políticas Públicas, Sustentabilidade e Impacto Ambiental do Uber.



“O mundo tem cobrado das empresas um impacto positivo no planeta. No entanto, os especialistas ainda divergem sobre o cálculo dos impactos sociais e ambientais negativos de uma empresa no planeta. Com o avanço da tecnologia, em breve saberemos e vamos exigir muito mais delas”, avalia Wal, que será responsável por mediar a conversa.



O questionamento que norteia essa discussão, de acordo com a especialista, é: a tecnologia será suficiente para equalizar essa conta ou vamos pagar mais caro pelo produto final?



“É preciso acelerar a agenda ESG agora, pois alguns resultados demoram a acontecer. O grande desafio é que as pessoas costumam pensar com visão de curto prazo”, aponta.



Rios mais saudáveis

No mesmo dia, acontece a sessão “Rivers Movie Cities”, que mostrará os desafios de revitalização dos grandes rios do mundo, incluindo o rio Pinheiros, em São Paulo. Contará com a presença de Adriano Stringhini, diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, a participação de Jenny Hoffner, da American Rivers e Luciana Bazanella, da White Rabbit, que fará a moderação do painel.



Segundo Wal, o tema foi escolhido por conta da relevância do case de despoluição do Rio Pinheiros, hidrovia que atravessa a quarta maior cidade do mundo e que tem como base soluções inovadoras e de grande impacto social. É uma pauta que une toda a poluição paulistana.



Tendo como referência outras iniciativas de sucesso ao redor do mundo, como a despoluição do porto de Copenhague, na Dinamarca, e do rio Sena, na França, a iniciativa vem atraindo parcerias com diversas marcas interessadas no entorno, que inclui um parque e ciclovia às margens do rio, o que, para a CEO da FlowErs, elevou a cidade de São Paulo a um novo patamar em termos de sustentabilidade.



Outros brasileiros no evento

Além da presença nacional por intermédio do Brasil Flow para discussões sobre sustentabilidade, outros brasileiros também prometem agitar o evento. Entre os destaques, Wal cita o workshop teatral “2050 Museum of the Absurd: A Speculative Workshop”, promovido pela agência de exploração de tendências WhiteRabbit. A iniciativa tem por objetivo estimular um exercício de design especulativo baseado na premissa do absurdo: quais os hábitos e situações triviais nos dias de hoje que em 30 anos serão considerados problemáticos? Afinal, desafios como a possível escassez de água trarão impactos diretos no consumo de hambúrgueres no mundo – e talvez comer aquele belo lanche de pão, carne e queijo se torne uma decisão pautada pela consciência sócio-ambiental.



“Os participantes poderão se transformar em arqueólogos e co-criadores, utilizando ferramentas e metodologias práticas para levantar dúvidas sobre o presente status quo, projetar desdobramentos futuros e provocar um redesenho radical – ainda que imaginativo – da nossa realidade. Será uma oportunidade para refletirmos sobre nossas ações hoje e seus reflexos no amanhã”, comenta a especialista.



No cenário das empresas e instituições culturais, o país estará bem representado no SP Day, que levará para Austin 10 projetos selecionados pelo CreativeSP — Programa de Internacionalização da Economia Criativa de São Paulo. Já no pavilhão montado para receber o Creative Industries Expo, stands de importantes players dividirão espaço com startups disruptivas, entre elas a plataforma brasileira Mimo Live Sales, única empresa do segmento de Live shop presente na edição 2022 do SXSW, proporcionado um movimento de integração valiosa para geração de oportunidades de negócios e networking.



Por fim, mas não menos importante, também há espaço para nomes como Anavitória, Bivolt, Gabriel Gonti, Tuyo, Akeem Music e Atalhos estão confirmados. Eles representam estados como São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e integram uma programação que conta com mais de 300 artistas de todo o mundo.

Agenda Brasil Flow no SXSW

Mar 15, 2022 11:30am — 12:30pm CT

The LINE

Topaz Ballroom

Como reconectar a população aos rios e córregos, que ao longo dos anos passaram a refletir os problemas dos grandes centros urbanos como a poluição e a degradação ambiental? Como reverter esse quadro, trazendo diversos agentes ao lado da sociedade para o protagonismo da transformação, mostrando o papel de todos nós nesse desafio?

Casos de sucesso de Copenhagen Harbor e o do Rio Tâmisa trazem boas respostas a essas perguntas. O mesmo vale para o Programa Novo Rio Pinheiros, em São Paulo, uma experiência que vem trazendo o rio de volta à vida e ao convívio das pessoas. Para falar dos desafios e resultados desta iniciativa, Adriano Stringhini, Diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, participa do debate ao lado de Jenny Hoffner, da ONG American Rivers.

Mar 15, 2022 2:30pm — 3:30pm CT

The LINE

Topaz Ballroom

Cada vez mais os impactos sociais e ambientais negativos estão sendo reconhecidos por diferentes stakeholders. Se incorporarmos estes valores financeiros nos custos de produtos ou serviços vamos ter um movimento inflacionário nos próximos 5 ou 10, fenômeno também conhecido como green flation. Mas se pensarmos em 15 ou 20 anos os preços estarão tão altos que pode haver uma tendência deflacionária, com poucos tendo acessos aos produtos. Tecnologias vão dar conta de equilibrar essa conta? Incentivos governamentais serão suficientes? Quem vai poder pagar? Você está pronto para pagar a conta? Nesta sessão, Wal Flor, Ceo da FlowErs irá moderar a conversa entre Adam Gromis, Head global de Políticas Públicas, Sustentabilidade e Impacto Ambiental da Uber, e Patricia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

FlowErs





FlowErs nasce da experiência de um time de especialistas e parceiros que desde 2005 desenvolve iniciativas que já impactaram milhares de pessoas no Brasil e na América Latina. Somos uma empresa que valoriza a inclusão de pessoas diversas, para garantirmos uma entrega diversa. Saiba mais sobre como nossa equipe promove o impacto positivo no mundo.