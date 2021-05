“Viva o Vale” é o novo Programa de desenvolvimento do Vale do Paraíba do Governo do Estado

Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional investirá R$ 120 milhões na região

O Governador João Doria e o Secretário Marco Vinholi lançaram hoje (22), o programa de desenvolvimento “Viva o Vale”. Ele abrange 17 cidades das regiões do Vale Histórico e Vale da Fé e contempla ações para o desenvolvimento regional em diversas áreas, incluindo infraestrutura, turismo e desenvolvimento econômico, saúde, segurança, habitação e educação. O investimento total será de R$ 120 milhões, o maior já realizado para a região na história do governo paulista.

Também estiveram presentes na cerimônia o Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, a Procurado Geral do Estado, Lia Porto, o Presidente, André Arruda e o Diretor, Murilo Macedo ambos da PRODESP.

Governador João Doria

“Hoje o Governo do Estado uniu forças e estamos aqui lançando o maior programa de apoio financeiro da história do Vale. São R$ 120 milhões de investimentos assegurados em diferentes áreas de atuação no Vale Histórico e no Vale da Fé. O Viva o Vale é o programa que vai trazer crescimento econômico, desenvolvimento e geração de emprego.”, afirma o Governador João Doria.

Vale da Fé

O Vale da Fé abrange os seguintes municípios: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

Vale Histórico

O Vale Histórico inclui Areias, Arapei, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Silveiras, São José do Barreiro.

Vale do Paraíba

“O Vale do Paraíba tem uma situação privilegiada e estratégica do ponto de vista geográfico, localizada como está a meio caminho dos maiores e mais dinâmicos polos metropolitanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. A região do Vale Histórico, por sua vez, possui um valor e riqueza inestimável para a cultura do estado. Também daremos atenção aos municípios com vocação para o turismo religioso. E por isso que, com o lançamento do Viva o Vale, vamos promover o desenvolvimento e melhoria de vida da população regional”, afirmou Vinholi.

“Viva o Vale”

O coordenador do programa Viva o Vale, Ortiz Junior, explicou: “Acatamos uma sugestão do Governador Doria de também focar nos municípios com vocação para o turismo religioso, então criamos essa vertente dentro do Viva o Vale”, disse.

A iniciativa foca em planos e projetos que possam contribuir efetivamente para o crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais das regiões.

Secretário Marco Vinholi

“Hoje anunciamos o investimento de R$ 120 milhões para o Vale Histórico e Vale da Fé. Esses investimentos tem como bases fundamentais o turismo, a qualificação profissional por meio da FATEC, unidades do Poupatempo, as estradas vicinais, a segurança pública por meio do videomonitoramento, a infraestrutura e sobretudo a saúde. Que hoje possamos juntos olhar para o futuro, superar esses desafios e fazer com que o Vale Histórico e o Vale da Fé atinjam sua plenitude.”, conclui o Secretário Vinholi.

Durante o lançamento da iniciativa, o Governador João Doria anunciou medidas imediatas no Vale Histórico e Vale da Fé nas áreas de Saúde, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Serviços e Tecnologia e Segurança Pública.

Serviços e Tecnologia

• Implantação de unidade do Poupatempo no município de Cruzeiro e posto do Programa Poupatempo no município de Lorena.

Infraestrutura

Autorização para a Secretaria de Desenvolvimento Regional celebrar convênios para obras de infraestrutura urbana indicadas pelas prefeituras. Cada município será contemplado com R$ 1 milhão, somando o investimento de R$ 17 milhões.

Autorização para a Secretaria de Logística e Transportes executar obras de recuperação de 60,8 km de vicinais da região por meio do Programa Novas Estradas Vicinais.

Licitação da concessão do aeroporto de Guaratinguetá em julho, no pacote de desestatização dos 22 aeroportos estaduais.

Segurança Pública

Autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por intermédio da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (AGEMVALE), o início dos estudos técnicos para instalação do sistema Detecta de videomonitoramento.

Saúde

Autoriza a elaboração dos estudos técnicos para a expansão de leitos e assistência de média e alta complexidade em urgência e emergência nos municípios de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro.

A construção de uma UBS em Cruzeiro e de um novo Hospital Regional no município, com investimento de R$ 30 milhões.

Aquisição de 17 novas ambulâncias para a região.

Desenvolvimento Econômico

Autoriza a celebração de convênio com o município de Bananal tendo como objetivo implantação de unidade do Banco no Povo no município.

Instalação de uma FATEC no município de Lorena.

Turismo

No turismo, o foco será na capacitação de atores locais via Arranjo Produtivo Local (APL) e reforço das vocações setoriais de desenvolvimento locais. Na área da cultura, haverá a construção de salão multiuso.