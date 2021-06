Governo de São Paulo anuncia nova unidade do Bom Prato em Jacareí

Restaurante popular irá oferecer cerca de 1500 refeições por dia, entre café da manhã e almoço, por apenas R$ 1

Nesta sexta-feira (18), o Governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação do programa Bom Prato no Vale do Paraíba, com uma nova unidade em Jacareí, que servirá cerca de 1200 almoços e 300 cafés da manhã por dia. O evento, que aconteceu no município de Taubaté, contou com a participação do Governador de São Paulo, João Doria, da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, do Prefeito de Jacareí, Izaias Santana, além de outros Secretários Estaduais e autoridades locais. Eles assinaram a autorização para a instalação de um equipamento do Bom Prato no município com investimento estadual de R$ 1 milhão.

Prefeitura de Jacareí

Com a autorização, a Prefeitura de Jacareí terá que escolher uma área da cidade, de 600 a 700 m², para sediar o restaurante. O local passará por uma análise técnica da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que fará as adaptações e reformas necessárias, e comprará todos os equipamentos e mobiliários do restaurante.

Governador João Doria

“Estamos muito felizes de anunciar mais um restaurante do Bom Prato, agora em Jacareí. São refeições de qualidade, para as pessoas que mais precisam. Nós só abrimos um Bom Prato nas cidades em que os prefeitos abraçam nosso projeto e trabalham junto conosco. Muito obrigado, Jacareí!”, disse o Governador João Doria.

Administração e Recursos

Os recursos para gestão do Bom Prato serão subsidiados pelo pagamento dos usuários (R$ 1), e a diferença será dividida por igual entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Será escolhida, por meio de licitação, uma Organização Social para fazer a gestão do Bom Prato.

Prefeito de Jacareí, Izaias Santana

De acordo com o Prefeito de Jacareí, Izaias Santana, foi feito um acordo com os 13 vereadores da cidade, para que no primeiro ano de funcionamento do Bom Prato, o valor subsidiado pela Administração Municipal seja pago com parte das emendas impositivas, indicadas pelos parlamentares (R$ 1,2 milhão por ano, aproximadamente).

“Sabemos que o próximo ano será muito difícil para a Administração Pública devido à pandemia. Por isso, dialogamos com os vereadores sobre a importância do Bom Prato, e todos prontamente se dispuseram a contribuir com parte das emendas para subsidiar o restaurante popular no primeiro ano de funcionamento na cidade”, explica o Prefeito.

Bom Prato

O programa Bom Prato celebrou 20 anos no último mês de dezembro, totalizando 59 unidades espalhadas em todo território paulista, com o objetivo de oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade. A nova unidade de Jacareí irá oferecer 1200 almoços e 300 cafés da manhã por dia à população em situação de vulnerabilidade social.

A alimentação, que custa apenas R$ 1, é balanceada com 1200 calorias, composta, no almoço, por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).