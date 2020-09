Daniel Dantas

Bitcoin e outras criptomoedas têm muitas vantagens, como seu valor, anonimato e não podem ser falsificadas. O anonimato do Bitcoin trouxe um grande número de pessoas para o mercado de criptografia. Sua situação financeira é mais livre sem o controle das autoridades. O bitcoin é frequentemente usado em países onde a moeda local não vale quase nada. Por isso, cada vez mais Pessoas investem em criptomoedas, para ter proteção, de acordo com Daniel Dantas.

O Bitcoin realmente não é mais anônimo hoje como se pensava?

O Bitcoin ainda é anônimo em si, mas apenas se não for pago. Mais e mais empresas são fundadas que podem rastrear todas as transações e também transmitir dados para autoridades e outras pessoas. Como você não tem mais certeza de onde vêm os Bitcoins que recebe, recomendamos o uso de um misturador de bitcoins . Isso, de acordo com Daniel Dantas, novamente garante o anonimato real da criptomoeda popular.

Simplesmente pagando seus Bitcoins, você deixa rastros como seu endereço de IP, endereço de e-mail e conta bancária. Os hackers costumam usar isso para hackear sua carteira de bitcoins. Você pode evitar isso usando um serviço de mistura de bitcoins.

Recursos do Coinomize e como ele pode proteger seus Bitcoins

A Coinomize foi fundada em 2019 e é um dos tumbler bitcoin mais avançados e confiáveis do mercado hoje.

Mas o que exatamente é um Bitcoin Mixer e devo usar um? Esta pergunta é fácil de responder. Se você deseja se proteger de hackers e autoridades e recuperar um pouco de liberdade no mundo do controle, você deve enviar todas as transações de Bitcoin por meio da Coinomize. Este serviço garante a ocultação da origem do seu Bitcoin e, portanto, não pode ser rastreado até você, como mostra Daniel Dantas.

Você pode escolher o tempo de atraso e as taxas. O processo é muito simples e nenhum conhecimento básico é necessário. Basta inserir seu endereço de recebimento de Bitcoin, selecionar as taxas e horário de envio e iniciar o processo. Um endereço Coinomize Bitcoin será exibido para o qual você pode enviar seus Bitcoins. Coinomize mistura suas moedas com as moedas de outros usuários e, assim, mistura todas as transações no blockchain e você fica 100% anônimo novamente.

Como posso confiar neste serviço?

A Coinomize não armazena nenhum dado de sua transação e os dados necessários para seu pedido serão completamente excluídos em 3 dias. Eles só precisam do seu endereço de recebimento de Bitcoin, nada mais.

Eles também oferecem uma carta de garantia que você pode salvar e confirmar que o endereço gerado é realmente da Coinomize. Isso é muito importante porque cada vez mais sites bons são clonados e as pessoas acabam em um site falso e perdem seu dinheiro. Portanto, você não deve confiar em nenhum serviço que não ofereça esta Carta de Garantia, de acordo com Daniel Dantas.