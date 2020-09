Atendimento humanizado auxilia idosos durante isolamento social

Negociações online se apresentam como oportunidade, mas pode ser assustador para quem não está habituado às tecnologias

Devido a atual situação de pandemia, as compras online ganharam muito mais visibilidade e interesse. Muitos setores que antes nunca haviam vendido pela internet identificaram a oportunidade de manterem seus empreendimentos funcionando mesmo durante o período de isolamento social.

Por outro lado, também, pessoas que ainda nunca haviam feito uma compra pela internet, se encontraram com o e-commerce pela primeira vez. Neste grupo de novos consumidores estão os idosos do país que, segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu 26% no Brasil nos últimos seis anos.

Além disso, com a pandemia, as pessoas da terceira idade se tornaram o chamado grupo de risco e foram as primeiras a receber a recomendação para que não saíssem de suas casas. Isso deixou muitas pessoas isoladas e até mesmo fragilizadas. Obviamente, sem poder sair, as compras do dia a dia foram impossibilitadas.

Tecnologia como solução para terceira idade

Unindo a necessidade de compra com a oportunidade de venda, idosos e até mesmo seus parentes viram no ambiente virtual uma alternativa para solucionar as necessidades. No entanto, o e-commerce ainda pode parecer muito assustador para pessoas que não estão habituadas com a tecnologia.

Portanto, observou-se que o mercado online ainda não estava 100% pronto para atender a essa nova demanda. Diante desse cenário, o atendimento humanizado entrou em cena e se tornou protagonista fundamental para lojas online e para novos consumidores 60+.

Boa vontade para entender e atender

Dessa forma, diversas empresas online, instituições financeiras para concessão de crédito, delivery de farmácias e outros precisaram disponibilizar um ambiente favorável e com um call center receptivo, além de atendimento via Whatsapp e chat com profissionais providos de sensibilidade e empatia, para auxiliar os idosos em todo o processo de compra.

Assim, além de ter informações confiáveis de produtos e serviços que precisavam, muitos idosos tiveram – mesmo que por um pouco de tempo –, alguém para conversar e, claro, tiveram suas primeiras experiências online de forma segura e satisfatória.