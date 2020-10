Monster Energy é a nova patrocinadora master da BGS Esports, competição de esportes eletrônicos da Brasil Game Show

A Monster Energy é patrocinadora master da BGS Esports, competição de esportes eletrônicos da Brasil Game Show, a maior feira do segmento na América Latina. Além do patrocínio, a marca norte-americana de energéticos deve ter uma série de ações até o fim do ano

BGS Esports

Muito presente no apoio aos eSports, a Monster Energy passa a patrocinar a BGS Esports em uma etapa decisiva. Desde 29/8, 12 equipes formadas por meninas, divididas em dois grupos (Bomb A e Bomb B), disputam o campeonato feminino de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), que este ano é dividido em dois turnos (1º Slipt e 2º Split). Depois de dez rodadas (cinco em cada Bomb), FURIA e Severe venceram a fase de grupos e agora se enfrentam para definir o melhor time da primeira etapa. O confronto vai acontecer nesta quinta-feira (15/10), a partir das 17h, e será transmitido nos canais oficiais da Brasil Game Show. O vencedor se classifica para a grande final de 19/12, aguarda o campeão do 2° Split, e fica mais perto de colocar a mão na taça e conquistar o prêmio de R$ 10 mil. A premiação total da competição é de R$ 50 mil.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show

“As grandes marcas, mesmo as não endêmicas, já entenderam o enorme potencial dos esportes eletrônicos, cuja receita deve crescer 9% até 2023 e dialogar com um público cada vez maior, mais plural e engajado. Contar com o apoio da Monster Energy na segunda etapa da BGS Esports reforça a relevância do torneio no cenário competitivo nacional”, comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

“A Monster Energy sempre se dedicou a apoiar o crescimento do esporte no Brasil, valorizando atletas de esportes de ação e eSports do cenário nacional. Já estamos presentes em dezenas de eventos esportivos em todo o território, então a nossa entrada na BGS fez total sentido para nós e para nosso público, que consome nosso produto para aumentar a disposição e foco durante as partidas. Nossa entrada para a BGS nos permite estreitar ainda mais os laços com o nosso já fiel consumidor gamer”, afirma Leonardo Gayer, diretor de Marketing da Monster Energy.

A dinâmica da competição

Inicialmente disputadas por doze equipes, as rodadas foram divididas em dois splits, sendo o primeiro de 29/8 a 15/10 e o segundo de 3/11 a 16/12. Em cada split, os times serão divididos em dois grupos (conferências) e enfrentarão apenas as equipes do mesmo grupo em partidas únicas (MD1). Após todos os confrontos realizados, as equipes com maior pontuação em cada grupo se classificam para sua respectiva final, a ser disputada contra o vencedor do duelo entre segundo e terceiro colocados também da mesma chave.

Os campeões de cada conferência se classificam para a final do primeiro split, e o time ganhador garante vaga para brigar pelo título da competição contra o vencedor do segundo, que será disputado seguindo a mesma dinâmica.

A grande final da competição acontecerá em 19/12/2020.

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.

Monster Energy

Sobre a Monster Energy:

Localizada em Corona, California (EUA), a Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) se dedica há 18 anos a criar bebidas de alta qualidade. No Brasil, a empresa tem distribuição pela Coca-Cola e está presente no país há nove anos.

Reconhecida pelo lifestyle cheio de atitude e personalidade, a empresa valoriza o esporte nacional, apoiando diversos atletas e participando ativamente de eventos de action sports, música, e-sports, entre outros.

Globalmente, o portfólio da empresa conta com marcas como Reign Total Body FuelTM high performance energy drinks, NOS®️ energy drinks, Monster Energy®️ energy drinks, Monster Energy Ultra®️ energy drinks, Monster MAXX®️ maximum strength energy drinks, Java Monster®️ non-carbonated coffee + energy drinks, Espresso Monster®️ noncarbonated espresso + energy drinks, Caffé Monster®️ noncarbonated energy coffee drinks, Monster Rehab®️ non-carbonated energy drinks, Muscle Monster®️ energy shakes, Monster Hydro®️ energy drinks, Full Throttle®️ energy drinks, Burn®️ energy drinks, Samurai®️ energy drinks, Relentless®️ energy drinks, Mother®️ energy drinks, Power Play®️ energy drinks, BU®️ energy drinks, Nalu®️ energy drinks, BPM®️ energy drinks, Gladiator®️ energy drinks, Ultra Energy®️ energy drinks, Mutant®️ energy drinks e Predator®️ energy drinks.