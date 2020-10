BR realiza primeiro abastecimento do novo caça Gripen

BR Aviation suprirá todo o querosene de aviação demandado por essa frota. Apresentação oficial é nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, quando se comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira

BR Distribuidora

A BR Distribuidora participou de um momento histórico da aviação militar e nacional ao realizar o primeiro abastecimento do novo caça F-39E Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB). Por meio de sua unidade de negócios BR Aviation, a companhia fez, em setembro, o primeiro suprimento em solo brasileiro, com cerca 4000 litros de JET PLUS (querosene de aviação aditivado), equivalente à metade da capacidade da aeronave.

A operação de abastecimento se repetiu essa semana, agora nos preparativos para a apresentação oficial do Gripen, em Brasília, marcada para esta sexta-feira (23/10/20), quando é comemorado o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira.

Principal fornecedora de combustível para a FAB, a BR Aviation tem ampla experiência em abastecimentos dos caças Northrop F-5E/F Tiger e também McDonnell Douglas A-4 Skyhawk (da Marinha), estando, assim, qualificada para essa missão junto ao mais moderno integrante do sistema de defesa militar brasileiro.

Até 2024, 36 caças Gripen serão entregues pela fabricante sueca SAAB à FAB. Eles ficarão sediados na Base Aérea de Anápolis (GO), local onde a BR Aviation suprirá todo o querosene de aviação demandado por essa frota.

Gripen

O modelo brasileiro do Gripen consegue voar 4.387 km entre os extremos do país (do Monte Caburaí/RR ao Chuí/RS), sem necessidade de ressuprimento. Medindo 14,1 metros de comprimento e 8,6 metros de largura, o caça multiemprego é uma aeronave de última geração que atinge mais de duas vezes a velocidade do som (2470km/h), e suporta até nove vezes a força da gravidade durante manobras.

O caça conta com modernos sistemas embarcados, radar de última geração e capacidade para empregar armamentos de fabricação nacional. Com suas armas teleguiadas, o Gripen pode atacar e destruir alvos aéreos, marítimos e terrestres, 24 horas por dia, em qualquer condição meteorológica, sendo capaz de levar até 6.5 toneladas de armamentos, incluindo mísseis de médio e longo alcance e bombas guiadas a laser.

BR AVIATION

Líder no mercado brasileiro de combustíveis para aviação, a BR Aviation está presente em mais de 90 aeroportos, em todo o território nacional, operando dentro dos mais exigentes padrões nacionais e internacionais de procedimentos de manuseio de produtos e especificações de instalações de equipamentos. A unidade da BR Distribuidora atende à aviação comercial, executiva e frota agrícola com um amplo portfólio de produtos e serviços. Mais informações em: www.br.com.br/braviation.