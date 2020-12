Hotel pet friendly tem localização privilegiada em frente à Praia da Enseada

No dia 1o de dezembro, iniciou operações, no coração da Praia da Enseada, no litoral paulista, o Doral Guarujá, hotel com serviços personalizados e localização privilegiada em frente ao mar, a apenas 2 km do Acqua Mundo, 4,3 km da Praia de Pernambuco e 6 km do Shopping Center La Plage.

Pedro Döhnert, gerente geral do Doral Guarujá

Pedro Döhnert, gerente geral do Doral Guarujá, comemora a administração e afirma que a unidade está cheia de novas propostas. “O Guarujá é uma cidade estratégica e se destaca como um dos destinos turísticos mais importantes de São Paulo. Estamos comprometidos em oferecer serviços com segurança, excelência, qualificação e processos bem definidos. As experiências memoráveis que os nossos hóspedes já estão vivendo por aqui nos ajudarão para que nos tornemos rapidamente um dos hotéis mais procurados no litoral paulista em nosso novo posicionamento, mais premium”, afirma.

Distante 92 km da cidade de São Paulo, o empreendimento conta com 78 apartamentos espaçosos, sofisticados e modernos com vista para a praia ou piscina, equipados com produtos da L’Occitane e divididos nas categorias Superior, Luxo e Premiere com quartos, respectivamente, de 25 m², 27 m² e 95 m².

O estabelecimento é referência em eventos sociais, contando com três salas que podem atender simultaneamente 160 pessoas. Por conta de sua estrutura, são procuradas para a realização de encontros personalizados, desde casamentos e aniversários a reuniões corporativas.

Doral Guarujá inicia operações no litoral paulista-Foto: Divulgação

O empreendimento, que recebeu em 2019 o Certificado de Excelência e 2020 o selo “Travellers’ Choice”, ambos do TripAdvisor, tem ainda piscina (com música ao vivo aos sábados), academia, sauna, jacuzzi, sala de massagem, sala de jogos e brinquedoteca. E para garantir a melhor experiência na praia, o hóspede conta com serviço exclusivo, que inclui acesso wi-fi, toalhas, cadeiras e guarda-sóis cortesia, além de 10% de desconto em consumo junto ao quiosque parceiro localizado em frente ao Doral Guarujá.

Além disso, o restaurante La Vieira`s, aberto também para passantes, proporciona uma gastronomia refinada, com destaque para o café da manhã com cozinha show (tapiocas, omeletes e ovos fritos) frente mar. E o bar da piscina serve petiscos e bebidas.

Pet friendly

O hotel está de braços abertos para receber toda a família, inclusive os integrantes de quatro patas. A unidade é pet friendly, assessorada e treinada pela Universidade Pet Friendly, e oferece todos os cuidados para os companheiros caninos. Podem ser acomodados no apartamento até dois cachorros, de qualquer tamanho, sendo necessário que o dono comprove comportamento dócil do animal (importante verificar restrição de raças). Também é necessário apresentar a carteira de vacinação atualizada no check-in e assinar um termo de responsabilidade pelo animalzinho.

A hospedagem inclui tapete higiênico, comedouros e petiscos como kit de boas-vindas. Para receber este perfil de cliente com maestria, ao lado do restaurante, na varanda externa, com cobertura e vista para o mar, o Doral Guarujá criou o Bar Pets com mesas para que o hóspede desfrute do café da manhã junto de seu melhor amigo, e existe ainda o Solarium, que fica em cima do bar da piscina, para os pets tomarem sol com seus tutores. Nas áreas comuns, os dogs devem ser conduzidos sempre com coleira. A alimentação e limpeza de resíduos são de responsabilidade do proprietário, e recomendamos que o pet não permaneça sozinho por longos períodos.

Protocolos de prevenção ao coronavírus

O hotel, que tem o selo do Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, segue as recomendações de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em seu rigoroso protocolo de saúde e pensando na segurança sanitária de visitantes e colaboradores, o empreendimento conta com a medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras, distanciamento social no check-in, marcações no piso, álcool gel em pontos de interação, retirada de papelaria em áreas comuns e apartamentos, limpeza extra em itens de toque, controle do fluxo de pessoas em áreas de lazer, restrições de eventos coletivos, restaurante com a diminuição de contato, cardápios em QR Code e, durante as refeições, o cliente deve usar luvas e receberá garfos e facas devidamente higienizados e embalados.

Doral Guarujá

Para mais informações e reservas, acesse www.doralguaruja.com.br ou entre em contato pelo telefone/WhatsApp (13) 3500-7703 e e-mail reservas@doralguaruja.com.br.