Dias quentes, mar e piscina: como cuidar do cabelo

Manter uma rotina de cuidados com o cabelo durante o verão torna-o bonito e saudável

O verão é a estação do ano mais convidativa para um banho de mar ou de piscina, porém exige os devidos cuidados com o corpo e, principalmente, com o cabelo, que pode ser danificado pela ação do sal ou do cloro, como também pelos raios solares, suor, entre outros fatores. Dessa forma, alguns cuidados são essenciais para manter os fios hidratados, fortes e saudáveis, com algumas atitudes simples e fáceis que não comprometem o seu descanso e a sua diversão. Vamos a elas.

Primeiramente, conscientize-se que a salinidade da água do mar, assim como a areia, tende a desidratar o fio de cabelo, da mesma forma que os produtos químicos utilizados nas piscinas. O recomendado é que, após o seu lazer, lave seu cabelo somente com muita água doce, justamente para remover o excesso dos elementos citados; não utilize ainda o shampoo, pois o ideal é ter essa ação a cada mergulho que fizer; assim, evita o acúmulo desses elementos prejudiciais. Aliás, uma sugestão é preparar seu cabelo antes de entrar no mar ou na piscina; para isso, utilize um creme de pentear com proteção solar, justamente para envolver os fios e preservá-los. Aliás, faça isso após lavá-los com água doce, e quando chegar em casa, lave-os novamente com muita água, e só após retirar todas as impurezas, use o shampoo de sua preferência.

Outra preocupação está na manutenção da cor do cabelo. Principalmente as pessoas loiras têm muito receio ao entrar na piscina, visto que os produtos químicos tendem a desbotar a cor, principalmente se os mesmos são tingidos e até mesmo torná-los ressecados. Para que não passe por essa situação, os especialistas recomendam o uso de produtos com proteção solar e o uso de chapéu ou lenço, visto que a ação da água do mar ou da piscina, aliada aos raios solares, causa uma reação química; portanto, mantenha-os sempre hidratados, abuse da água doce para tirar as substâncias nocivas e utilize sempre produtos com proteção solar.

Tenha uma atenção especial também em nutrir os fios, e utilize os óleos indicados para o seu tipo. Para isso, busque a orientação de profissionais especializados, que também poderão indicar o shampoo ideal, até mesmo indicar uma rotina de cuidados para que seu tipo de cabelo mantenha-se saudável e bonito. Lembre-se que o cloro para piscina é utilizado para manter a água limpa, e é ideal para as pessoas nadarem e se divertirem; portanto, alguns cuidados após o mergulho irão manter o seu cabelo perfeito, então mantenha uma rotina de hidratação, nutrição, reconstrução e blindagem, para manter um cabelo perfeito, tanto na praia, como na piscina.

Foto:istock