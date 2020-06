Rafael Mineiro é o Brasil no prêmio Enterrada da Década da FIBA

Depois de superar dois fortes adversários (o americano Jaylen Brown do Boston Celtics e o colombiano Braian Angola que joga na Liga Adriática de Basquete), o brasileiro Rafael Mineiro, do Flamengo, continua na briga pelo título da Enterrada da Década da Federação Internacional da modalidade (FIBA).

O pivô está entre os oito melhores e o próximo adversário será o mexicano Juan Toscano.

“Para estar vivo ainda nessa etapa do torneio, com certeza, o atleta tem que ter mostrado um lance bem legal. E lógico que a enterrada do mexicano foi muito plástica e bonita. Mas é claro que o meu lance é mais. Eu votaria na minha. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, por conta da dificuldade, o meu lance foi mais emblemático, tive que desviar dos defensores e ainda acertar a cesta”, comentou à Agência Brasil o jogador, que concorre com uma enterrada em um jogo pela Seleção Brasileira contra o México na Copa América de 2015.