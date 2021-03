CooperEmb participa da Global Week Money

No decorrer da semana serão realizadas ações on-line com foco em educação financeira

De 22 a 28 de marrço acontece a Global Week Money no Brasil e a CooperEmb – Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer-, irá promover diversas ações gratuitas, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância de cuidar das finanças. Devido a pandemia, as propostas serão realizadas de forma on-line.

CooperEmb

A expectativa é que o conhecimento seja disseminado de maneira fácil e direta, tornando assim, as pessoas mais independentes na hora de fazerem suas escolhas e se organizarem financeiramente.

Global Money Week

A Global Money Week (GMW) é uma campanha anual de conscientização global sobre a importância de garantir que crianças, adolescentes, universitários e jovens adultos estejam financeiramente conscientes e estejam gradualmente adquirindo conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para tomar decisões financeiras sólidas e em última análise, alcançar o bem-estar financeiro e a resiliência financeira.

É organizado pela Rede Internacional em Educação Financeira da Organisation for Economic de Coopération et de Dévelopment (OCDE). No Brasil, a GMW é coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A semana acontece dos dias 22 a 28 de março de 2021 e promove esforços que visam melhorar a educação financeira dos jovens por meio de ações educacionais gratuitas.