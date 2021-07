Fundhas realiza leilão on-line de bens inservíveis

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, realiza no próximo dia 28 de julho, a partir das 14h, um leilão de bens inservíveis. Os lances poderão ser feitos virtualmente.

Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 21, 22 e 23 de julho, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30, na sede da instituição (rua Santarém, 560, Parque Industrial, na região sul).

Os objetos leiloados estão divididos em 42 lotes com itens que variam de automóvel, sucata de aparelhos eletrônicos, móveis, sucata ferrosa, equipamentos de costura, hospitalar e até cozinha industrial. Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram.

As vendas serão efetuadas virtualmente a quem oferecer o maior lance, nunca inferior ao preço mínimo. O pagamento deve ser feito à vista, acrescido de 5% a título de comissão do leiloeiro.

Regras

Os interessados em participar do leilão devem possuir 18 anos completos, estar de acordo com o edital e também estarem com o cadastro regularizado junto à Receita Federal, seja CPF ou CNPJ.

Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza)

Todas as regras do leilão estão disponíveis no site da Andrade Leilões e o edital no site da Fundhas.