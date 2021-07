3 road trips nacionais de tirar o fôlego

Passeios de carro e moto ficaram mais atraentes durante pandemia

Com a pandemia em alta, ficou mais difícil viajar: espaços restritos e um transporte mais arriscado acabaram afastando os turistas de alguns dos lugares mais bonitos do Brasil. No entanto, com o avanço da campanha de vacinação e com as novas alternativas de turismo, alguns tipos de passeios ganharam mais relevância – entre eles, as chamadas road trips ficaram famosas.

O conceito de viajar com um carro ou moto privada em meio a uma pandemia ganhou espaço entre os viajantes: sem aglomerações, os riscos de contrair a doença ficaram ainda menores. Além disso, as estradas brasileiras, muitas vezes, sustentam belíssimos visuais, o que contribui para uma jornada tão interessante quanto o destino.

Pensando nisso, separamos três destinos nacionais para pensar em uma road trip, nos quais o caminho é tão encantador quanto o ponto final. Confira!

Estradas da Ilhabela (SP)

Para além do próprio caminho do continente à balsa – que por si só já é muito interessante –, a Ilhabela também traz possíveis road trips que são de tirar o fôlego. Assim que atravessar a balsa, vale a pena planejar a ida à praia de Castelhanos, que fica do outro lado da ilha, virada para o alto mar. É possível chegar lá por dois caminhos: o primeiro via mar, com o uso de um barco. O segundo (e é nesse que focamos!) vem por meio da estrada. São, ao todo, 17 km de estrada de terra, que só podem ser acessados com carros 4×4 ou motos voltadas ao motocross.

A estrada chega em um dos pontos mais altos da ilha e está rodeada pela Mata Atlântica. É possível conhecer algumas cachoeiras durante o percurso até a praia, conhecida como uma das mais bonitas do Brasil.

Dica: não se esqueça do repelente, pois os borrachudos são bastante famosos por lá.

Estrada Parque da Serra (Ilhéus e Itacaré – BA)

As praias da Bahia já são muito conhecidas pela beleza, mas pouca gente ressalta como as estradas até elas podem ser um tremendo passeio. Por lá, vale a pena conhecer a primeira estrada inteiramente ecológica do Brasil, a Estrada Parque da Serra, que liga a cidade de Ilhéus a Itacaré. São 65 quilômetros recheados com inúmeras reservas, cachoeiras, mirantes e praias mais selvagens. Além da própria estrada, conhecer as praias de Itacaré já faz por si só o passeio valer a pena.

Dica: algumas das praias no percurso são ideais para surfistas. Portanto, garantir a prancha no carro é essencial.

Estrada da Graciosa (PR)

Para quem não é tão chegado a uma praia, a road trip da Estrada da Graciosa, no Paraná, é uma ótima saída. São 33 quilômetros que ligam Quatro Barras às cidades de Antonina e Morretes – todas bastante conhecidas pelas atrações turísticas.

Na estrada, é possível ter acesso a inúmeras curvas, paralelepípedos, mirantes e cachoeiras. Há encostas floridas, espaços de reserva de Mata Atlântica e paisagens de tirar o fôlego.

Dica: caso você não tenha um veículo próprio, é possível recorrer a um leilão de motos ou carros para adquirir de forma mais barata e investir na road trip dos sonhos. É possível também investir em um aluguel de carros e motos.

Foto:iStock