Memória RAM é a grande aliada de todo o streamer

Responsável por registrar e armazenar os dados na CPU, sejam temporários ou permanentes, a memória RAM é fundamental para uma transmissão ao vivo de qualidade e sem travamentos

As plataformas de streaming, como Twitch, YouTube e Mixer, se tornaram fenômenos de audiência e, com elas, as transmissões ao vivo de gameplays tiveram um grande boom entre os gamers. Como as lives de jogos exigem que as máquinas dos streamers executem vários processos simultaneamente, as memórias RAM do computador precisam trabalhar ainda mais e se tornam fundamentais para uma boa experiência. Responsáveis por registrar e armazenar os dados temporários na CPU, ter uma boa configuração de memória RAM é o grande diferencial para uma transmissão de qualidade. Por outro lado, a falta de memória RAM se transformará no maior pesadelo para quem estiver comandando uma gameplay em tempo real.

Gameplay

Quando analisado o cenário ideal para uma transmissão de gameplay sem travamentos, a questão principal gira em torno da quantidade de memória necessária. Uma memória RAM de 4GB, por exemplo, não deve ser suficiente para qualquer plataforma de streaming, já que a maioria dos games atuais requerem mais do que isso. Já 8GB de RAM deve atender os padrões do momento, mas podem não funcionar a longo prazo, uma vez que os jogos têm se tornado cada vez mais complexos e a tendência é que exijam mais memória. Por isso, para que os streamers estejam bem preparados para os futuros lançamentos, a recomendação da HyperX é utilizar 16GB de RAM, além de se certificar que a máquina tenha espaço para expandir essa capacidade no futuro.

Outro ponto importante a ser considerado é a frequência da memória RAM, que quanto maior, melhor. Dependendo do jogo transmitido, a diferença na oscilação de frames por segundo (FPS) pode ser muito grande se comparadas opções de 2.400MHz e 3.600MHz de RAM, por exemplo. Neste caso, a recomendação da HyperX é optar por pelo menos 3.600MHz se a plataforma for compatível. Se não for, o consumidor deve usar a maior frequência suportada pela placa-mãe.

Memórias HyperX FURY DDR4 RGB

Recentemente, a HyperX anunciou o lançamento de novas velocidades e capacidades para as memórias HyperX Predator DDR4 RGB e HyperX FURY DDR4 RGB, que oferecem altíssimo desempenho tanto para jogar quanto para transmitir. A HyperX Predator DDR4 alcança velocidades de até 4.800MHz, latências baixas de CL12 a CL19 e está disponível em módulos individuais de 8GB, 16GB e 32GB e em kits de dois, quatro ou oito módulos. Já a HyperX FURY DDR4 está disponível em velocidades de 2.400MHz a 3.733MHz, latências de CL15 a CL19, e módulos individuais de 4GB a 32GB e kits de 16GB a 128GB.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br .

HyperX

Sobre a HyperX – A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer.

Memórias HyperX FURY DDR4 RGB – Crédito: Divulgação/ HyperX

Visite a #HyperXFamily em http://www.facebook.com/HyperXBrasil/ e http://www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).