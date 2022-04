“Além da Moda” é o novo livro de Reginaldo Fonseca, o lançamento nacional começará em São José dos Campos

Reginaldo Fonseca traz sua vivência e experiência de mais de 30 anos de grandes eventos e consultorias de moda pelo Brasil e exterior para as páginas de seu novo livro “Além da Moda”, com publicação da DVS Editora. Na obra, ele fala da relação que o autoconhecimento tem com a maneira de vestir, aborda os bastidores, o novo consumo e ainda, toda a cadeia produtiva que este universo envolve. Como um bom contador, suas histórias irão envolver desde estudantes de moda até experts, e inclusive, alguns deles participam do livro. Primeiramente, o “Além da Moda” será lançado para convidados em São José dos Campos, no Villarreal Supermercados do Urbanova, no dia 25 de abril. Na mesma semana, os lançamentos ocorrerão em São Paulo (26/4) e em Santo André (27/4).

O AUTOR

Reginaldo Fonseca é consultor de moda, escritor, fundador e idealizador da Cia Paulista de Moda, empresa que atua em Produção e Gestão de Projetos para o Sistema da Moda, produzindo grandes eventos e ações para shopping centers, grupos e marcas.

Um dos mais renomados profissionais em consultoria, mentoria e direção executiva/artística de eventos de moda em todo o Brasil, Fonseca tem mais de três décadas de experiência e expertise no mercado fashion mundial.

Sintonizado com as novas tecnologias e demandas de desenvolvimento no segmento, Reginaldo já atendeu centenas de clientes espalhados pelo Brasil, Paris, Londres, Portugal, Itália, Dubai, Angola, Peru, Guiné-Bissau, entre outros.



Ele também participou de grandiosos eventos internacionais: o Angola Fashion Week, em Luanda; o Arab Fashion Week, em Dubai, com cinco marcas brasileiras; o Milan Fashion Week, em Milão, com a marca Vitor Zerbinato; entre outros.

ALÉM DA MODA

Agora em 2022, chegou a vez de lançar, pela DVS Editora, o seu terceiro livro.

“Além da Moda” traz dicas e informações que não se limitam a abordar sobre como se vestir bem ou, até mesmo, sobre estar na moda. O livro fala de coisas importantíssimas para o dia a dia de qualquer pessoa, que servirão como ferramentas valiosas na hora de se vestir e sair por aí.

Afinal, a moda vai muito além da roupa que vestimos. Ela tem uma grande ligação com a nossa forma de ser e de viver.

A convite de Reginaldo Fonseca, parceiros de renome nacional desenvolveram textos exclusivos para o livro, com suas visões sobre o tema “Além da Moda”. São eles: Arlindo Grund, Dani Rudz, Débora Fernandes, Denise Gerassi, Dra. Mônica Cristina Monteiro Porto, Emannuelle Junqueira, Fause Haten, Francesca Giobbi, Henrique Mello, Kel Ferey, Lilian Lemos, Mônica Salgado, Samanta Bullock, Vitor Zerbinato e Walter Rodrigues.

LANÇAMENTO NACIONAL

O lançamento nacional de “Além da Moda” acontece no dia 25 de abril de 2022 (segunda-feira), no Villarreal Supermercados (unidade Urbanova), em São José dos Campos. Na sequência, mais duas datas marcam a divulgação:

26/04 – Lançamento na loja Vitor Zerbinato, na Bela Cintra, em São Paulo/SP

27/04 – Lançamento no Shopping ABC, em Santo André/SP

A partir disso, Reginaldo seguirá para uma turnê pelo Brasil e exterior.

LIVROS ANTERIORES

Em 2012, Fonseca publicou o seu primeiro livro, em comemoração aos 25 anos da Cia Paulista de Moda, com o título “A Evolução dos Eventos de Moda em Shopping Centers”. Foi uma edição especial com seis mil exemplares, distribuídos para clientes, parceiros, fornecedores, amigos, imprensa e fashionistas.

A ideia era fazer um livro que fosse objeto de decoração, com fotos e imagens de grandes eventos realizados nos 25 anos da empresa, revelando um pouco do trabalho de Reginaldo.



Em novembro de 2018, ele lançou o segundo livro, editado e publicado pela DVS Editora, com o título “Vivendo e se transformando”, que não fala de moda nem de roupas, e sim da capacidade que o ser humano tem (e deve exercer) de se transformar para melhor a cada dia.

REGINALDO FONSECA TEM TRÊS COLLABS

Em 2019, a marca de bolsas e acessórios Denise Gerassi lançou sua primeira collab em parceria com Reginaldo Fonseca. Amigos de uma vida, Denise e Fonseca decidiram unir seus talentos e afinidades, na criação de uma linha de bolsas masculinas e executivas.



Em setembro de 2020, a marca Brasileña Lingerie, que já fazia sucesso entre as mulheres, decidiu criar, pela primeira vez, uma linha de cuecas. A empresa adentrou o universo masculino e as peças, que são assinadas com as iniciais RF, ganharam o mundo.

Dois meses depois, Fonseca e a Brasileña Lingerie desenvolveram uma coleção feminina, do tamanho P ao plus size, mantendo a qualidade internacional e o toque de alfaiataria presentes em todos os produtos da grife.

Reginaldo também atua como:

* Empresário e diretor da Cia Paulista de Moda;

* Palestrante de negócios da moda, comportamento, autoajuda e motivacional;

* Mediador de talks, conferências e congressos do setor da moda e de negócios;

* Gestor e mentor de projetos especiais para o sistema da moda;

* Atua como interface de empresas brasileiras/estrangeiras;

* Trabalha com projetos inovadores e de soluções importantes para alguns países;

* Foi apresentador do programa “Fábrica de Moda”, pelo portal ByMonaco;

* Voluntário/Colaborador do Hospital Gacc Vale do Paraíba (Grupo de Assistência à Criança com Câncer);

* Diretor de parcerias internacionais da Câmara do Comércio Internacional Guiné-Bissau/Brasil;

* Foi colunista do site “O Segredo” e é colunista de moda e comportamento para revistas brasileiras e estrangeiras.