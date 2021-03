Guarda Civil Municipal tem novos escudos à prova de bala

A GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu novos escudos à prova de bala nesta quinta-feira (18).

Os equipamentos serão utilizados nas ações diárias da corporação, principalmente nas operações de combate aos eventos com aglomerações realizados em todos os feriados e finais de semana em toda a cidade.

Os escudos, que se somarão aos já existentes, garantirão mais segurança para os guardas durante o serviço prestado à população.

Novos equipamentos serão usados em ofensivas contra aglomerações

Modernização

Desde 2017, a Guarda Civil Municipal passou por um processo de recuperação e melhoria de sua infraestrutura e de capacitação de seus profissionais.

Através do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança para evitar a violência e reduzir os índices de criminalidade no munícipio, foi intensificada a utilização de tecnologia de ponta para tornar mais rápido e eficiente o serviço prestado diariamente à população.

Guarda Civil Municipal

A GCM foi equipada com 30 carros elétricos e 100 novos agentes foram contratados.

Também foram adquiridos novos fardamentos, armas e coletes à prova de balas, microcâmeras para utilização nos uniformes, drone, veículos, motos e tablets para melhoria do serviço prestado à população.

Com o programa São José Unida, a ampliação dos investimentos e ações da Prefeitura e tecnologia de ponta, a segurança pública e a Guarda Civil Municipal mantêm a liderança no ranking das 10 maiores cidades do Estado de São Paulo, segundo pesquisa realizada pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) no quarto trimestre de 2020.

Os novos escudos à prova de bala da GCM garantirão mais segurança para os agentes nas ações – Foto: PMSJC