Estágio de Verão 2022 da EATON abre inscrições só para mulheres em áreas técnicas

A EATON, empresa global de gerenciamento de energia, anuncia a abertura das inscrições do Programa de Estágio de Verão 2022 a partir do dia 6 de setembro, segunda-feira. As vagas disponibilizadas são exclusivas para mulheres estudantes dos cursos de graduação de Engenharia e têm por objetivo promover a diversidade e a atuação do público feminino em áreas técnicas. Para participar do processo seletivo, as candidatas devem cursar entre o terceiro e quarto ano da universidade e poderão concorrer a oportunidades nas unidades de Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

Programa de Estágio de Verão 2022

Com duração entre janeiro e fevereiro de 2022, a iniciativa possibilita que as estudantes aproveitem a estação para investir na ampliação do conhecimento e experiência prática. Durante o período, elas serão responsáveis pelo desenvolvimento de projetos focados em melhoria contínua, inovação e/ou Indústria 4.0 nas áreas de Engenharia de Produto, Manufatura, Forjaria, Manutenção, Tratamento Térmico, Qualidade e Processos.

Ivana Damasceno, estudante de Engenharia Mecânica, participou da edição deste ano do programa e conta que com o suporte do time obteve êxito no seu projeto, assim como agregou mais experiência prática para sua carreira. “Foram dois meses desenvolvendo um projeto da área de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Posso dizer que sou uma profissional muito mais completa porque essa vivência me fez desenvolver diversas habilidades e estar mais próxima ao processo industrial”, comenta.

O estágio oferece remuneração competitiva e conta com benefícios alinhados com as práticas de mercado. Para participar do processo seletivo é necessário fazer o cadastro pelo link https://veraoeaton.gupy.io/ até o dia 4 de outubro, segunda-feira. A seleção contará com as seguintes etapas: cadastro, testes on-line, dinâmica de grupo, vídeo de entrevista e, por fim, entrevista com o gestor.

EATON Corporation

Nós somos uma das maiores empresas de gerenciamento de energia do mundo, fornecendo soluções inteligentes que ajudam os nossos clientes a gerenciar energia elétrica, hidráulica e mecânica com mais segurança, eficiência e confiabilidade. Em 2020, as nossas vendas totalizaram US$ 17,9 bilhões. Diariamente, a nossa equipe de 85 mil talentos em 175 países se dedica constantemente a melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente. Saiba mais sobre nós em www.eaton.com.br.