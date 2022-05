Fundhas abre processo para contratar professores substitutos

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) está com inscrições abertas para o processo seletivo de provas, títulos e análise visando a contratação de professor substituto por prazo determinado, sob regime CLT. O processo é conduzido pelo Indec (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação).

As inscrições serão recebidas até o dia 23, exclusivamente no site institutoindec.org.br. O valor da inscrição é de R$ 50.

O edital completo com as exigências e critérios de seleção está disponível no site da Fundhas, no item Interesse Público (www.fundhas.org.br).

Funções

São oito vagas para as seguintes funções: acompanhamento pedagógico, linguagens educomunicativas e raciocínio lógico, promoção de saúde e cidadania, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, arte e cultura, cultura maker (similar a ciclo I e ciclo II ou anos iniciais e finais e ensino médio).

Também há vagas para cadastro reserva na função esporte e lazer (similar a ciclo I e ciclo II ou anos iniciais e finais e ensino médio).

Fundhas

Rua Santarém, 560, Parque Industrial

3932-0533

www.fundhas.org.br

Alunos no Centro Ambiental da Fundhas: área de meio ambiente é uma das funções para professor substituto – Foto: Divulgação