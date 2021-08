O que você precisa saber para começar a trabalhar com transporte de carga

Pandemia fez aumentar necessidade de trabalhadores no setor, mas é importante seguir alguns cuidados para ter segurança

Nos últimos meses, principalmente por conta da pandemia, o serviço de transporte de carga passou a ser cada vez mais buscado. Seja por empresas que precisavam realizar esse frete até parceiras ou por lojas que desejavam entregas mais rápidas a seus clientes, o setor ficou aquecido, e quem perdeu o emprego, por conta da instabilidade econômica no país, pôde encontrar um reposicionamento desta forma.

Ao entrar nessa atividade, é necessário ter alguns cuidados. Assim, é possível proteger a carga e até mesmo otimizar o seu trabalho.

Veja abaixo algumas dicas para fazer o transporte de carga com mais segurança e praticidade.

Limite de peso

Não ultrapasse jamais o limite de peso do seu veículo. Ainda que esteja sobrando espaço, atente-se ao peso de cada item e calcule o que é possível levar e o que deverá ficar para uma próxima viagem.

Ultrapassar o limite de carga pode colocar a sua segurança em risco e danificar o veículo. Ou seja, a economia que você pretendia fazer ao carregar mais peso do que o permitido poderá resultar em prejuízos – alguns, imensuráveis.

Cobertura da carga

Certifique-se de que a carga tem a cobertura adequada. Em picapes, a capota marítima deve estar em boas condições, para proteger contra furtos e também para evitar que substâncias ou até mesmo a chuva estraguem aquilo que você está transportando.

Cuidado na direção

Prestar atenção aos limites de velocidade e ao limite de altura das vias também é importante para ter mais segurança. Além disso, a maneira que você organiza a carga no seu veículo também irá interferir na maneira que irá conduzir o veículo.

Uma dica importante é colocar a carga mais pesada na frente da caçamba, mais próximo à cabine, e na altura mais baixa que for possível. Com a dianteira do veículo mais pesada, melhora a estabilidade – principalmente, em curvas. Algumas cargas, como os materiais de construção, são fáceis de distribuir, mas alguns outros equipamentos e objetos podem ser mais complexos.

Atente-se a pequenos itens

Uma armadilha é o transporte de pequenos itens. Apesar de parecerem inofensivos, eles também devem estar bem presos dentro do veículo para garantir a segurança da própria carga e para proteger a sua direção. Além disso, em algumas manobras, se estiverem soltos, eles podem se mover e tornar mais difícil encontrá-los no momento da entrega.

Foto: istock