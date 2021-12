Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo de São José dos Campos realiza a 2ª edição da Caminhada Pelo Fim da Violência de Mulheres e Meninas

Na sua 2ª edição e fazendo parte da campanha anual pelos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas, este é um movimento global anual liderado pela ONU que se inicia a partir do dia 25 de novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres e Meninas e se encerra no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos.



Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo de São José dos Campos

No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) a 10 de dezembro. Com isso, o Grupo Mulheres do Brasil em parceria com a ONU e ONU Brasil a cada ano prepara essa movimentação em forma de caminhada. O evento aconteceu simultaneamente, em várias cidades do país no domingo, 05 de dezembro. O objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade civil, além de apresentar o posicionamento do Grupo a favor de novas políticas de combate à violência em todas as camadas da sociedade brasileira.



2ª edição da Caminhada Pelo Fim da Violência de Mulheres e Meninas

A concentração em São José dos Campos aconteceu no Largo Igreja São Benedito-Centro e foi até a Praça Santos Dumont.

“Pela erradicação da violência Contra Mulheres e Meninas e do crime de feminicídio em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.”



Apoios da região: Geró-Ser, Klog, Magalu, Byofórmula, Helena Ferrari, Mares Ubatuba, Expresso Gourmet, F3, Contabilidade e Soluções Empresariais, Justiça de Saia, OAB – Subseção São José dos Campos, Instituto Patrícia Galvão, Academia da Dança.