Museu do Folclore participa da 15ª Primavera dos Museus

“Museus: Perdas e Recomeços” é o tema da 15ª Primavera dos Museus que, mais uma vez, contará com a participação do Museu do Folclore de São José dos Campos. A programação joseense será híbrida e acontecerá nos dias 21, 22 e 26 de setembro, com a realização de bate-papos virtuais, lançamento de exposição virtual e reabertura de exposição temporária.

As transmissões virtuais serão feitas pelo Facebook do Museu do Folclore (https://www.facebook.com/museudofolclore).

15ª Primavera dos Museus

As atividades programadas para os dias 21 e 22 serão inteiramente virtuais, mas a do dia 26 será híbrida, pois o museu já terá retomado suas atividades presenciais. Neste dia será reaberta a exposição temporária ‘Território de Sonhos e Lembranças’, inaugurada no dia 1º de março do ano passado e fechada 17 dias depois.

A Primavera de Museus é promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) em todo o Brasil e, neste ano, o tema propõe uma reflexão sobre a função dos museus durante a pandemia. A programação geral começa no dia 20, envolvendo 685 museus de 25 estados e 296 cidades. Ao todo, serão realizados 1.760 eventos.

Como espaços de convergência da experiência humana, sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. E como repositórios de experiências e emoções, também podem ser espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção, publicou o Ibram.

“Pensamos numa programação que preparasse a instituição para tocar o visitante para além de suas fronteiras formais, aproximando museu e público por meio de sentimentos e emoções, tanto para os que se encontrarão no espaço físico do prédio, quanto para os que acompanharão as atividades de casa”, enfatiza a museóloga do museu, Mariana Boujadi.

Programação local

Dia 21 (terça-feira) / 19h às 20h (virtual)

Transmissão de Saberes na Arte Popular: Bate-papo virtual com a antropóloga e professora Valéria de Aquino. Mediação: Renata Sparapan (pesquisadora do Museu do Folclore).

Dia 22 (quarta-feira) / 19h às 20h (virtual)

Lançamento da exposição virtual: ‘Além da Mula Sem Cabeça – Exposi-Ação (Mês do Folclore 2021). Bate-papo virtual com os professores Sonia Maria da Silva Gabriel (EE. Ana Cândida de Barros Molina) e Luiz Alberto de Souza (EMEF Vera Lúcia Carnelli Barreto). Mediação: Maria Angélica Perez Belucci (educadora do Museu do Folclore).

Dia 26 (domingo) / 16h às 17h (virtual e presencial)

Museu Vivo e reabertura da exposição temporária: ‘Território de Sonhos e Lembranças’, com trabalhos da artesã e artista popular Thereza Mariano Pinheiro. Mediação: Tiane Tessaroto (pesquisadora do Museu do Folclore).

Museu do Folclore de São José dos Campos



Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 – www.museudofolclore.org