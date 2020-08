Grupo HEINEKEN e Hospital Israelita Albert Einstein criam plataforma com práticas que visam a saúde e segurança na reabertura de bares e restaurantes

O Grupo HEINEKEN no Brasil, segunda maior cervejaria do País, e o Hospital Israelita Albert Einstein, referência nacional no setor hospitalar e de saúde, se unem para a iniciativa que visa auxiliar donos de bares e restaurantes de todo o Brasil no enfrentamento da pandemia da COVID-19. Batizado de “De Volta Ao Bar”, o projeto consiste em uma plataforma de conteúdo e aprendizagem eletrônica em que os donos dos bares e restaurantes receberão com recomendações de boas práticas a fim de garantir o bem-estar e segurança de suas equipes e de seus clientes, e evitando uma nova onda de fechamento dos estabelecimentos. A plataforma está disponível para os sistemas Android e IOS, além da versão desktop.

O projeto conta com uma jornada de 15 módulos de conteúdo, que abordam diversos temas na área da saúde e cuidados necessários para a reabertura dos estabelecimentos, em linha com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), como: boas práticas para manter o ambiente seguro, recomendações de limpeza e higiene do local, controle de entrada de clientes, entre outros.

“Seguimos apostando no poder da união para tentarmos minimizar as consequências desta crise. Em respeito aos bares e restaurantes, grandes parceiros do nosso negócio, e a seus clientes, demos mais um passo em nossas atitudes, com uma parceria inédita e inovadora para criar o projeto ‘De Volta Ao Bar’. Acreditamos que esta iniciativa busca unir esforços para que o bar também seja um ambiente seguro para todos”, conta Mauricio Giamellaro, presidente do Grupo HEINEKEN no Brasil.

A plataforma surge para complementar o Brinde do Bem, uma grande frente de atuação do Grupo HEINEKEN no auxílio aos donos de bares e restaurantes. Ao todo, mais de 17 mil estabelecimentos de todas as regiões do País receberão acesso à plataforma do “De Volta ao Bar” e, após a conclusão do treinamento, receberão um certificado oficial das duas empresas, que poderá ser utilizado em seus estabelecimentos.

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa. Guiada pela estratégia de sustentabilidade global Brew a Better World da empresa, o Grupo criou no Brasil o movimento Mais com Menos, focado em trabalhar o tema em seis principais pilares: consumo responsável, saúde e segurança, crescer com as comunidades, sustentabilidade na cadeia de fornecimento, redução das emissões de CO2 e proteção de recursos hídricos. Este movimento busca gerar reflexões, dentro e fora dos muros da companhia, sobre como fazer sempre mais, com menos impactos negativos.

Einstein

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Tem 65 anos de história e atua nas áreas de assistência à saúde, educação e ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social. Conta com 15 mil colaboradores, 10.112 mil médicos e está sediada em São Paulo. O Einstein possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e é qualificada como Organização Social da Saúde para atuar na prestação de serviços no Sistema Único de Saúde (SUS). Seu compromisso com o desenvolvimento amplo do sistema de saúde se traduz na oportunidade de melhoria e na construção de novos modelos de trabalho ajustados aos desafios atuais. O Einstein integra fóruns nacionais e internacionais de discussão e participa ativamente de iniciativas conjuntas com o poder público, órgãos reguladores, hospitais, operadoras de planos de saúde e entidades setoriais para o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro.

