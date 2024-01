Autonomia infantil: ideias de organização para o quarto das crianças

Transforme o quarto dos pequenos em um espaço encantador onde a organização passa a ser uma aventura divertida e educativa

Ao montar o quarto das crianças, é preciso pensar em um espaço fácil de ser organizado, que incentive os pequenos a se aventurarem e assumirem responsabilidades.

O ideal é ter prateleiras, armários, nichos e até cestões para os brinquedos, tudo isso em um local de fácil acesso para o pequeno, afinal, esse é o espaço dele. Nesse local, nada de itens perigosos. Tudo é pensado para a segurança das crianças, independentemente da fase em que se encontram.

Se a mudança envolve uma criança maior, vale incentivar a participação na montagem, deixando que usem a parafusadeira para encaixar uma prateleira, por exemplo.

Confira dicas que vão ajudar na autonomia infantil, mantendo o quarto das crianças sempre organizado!

Caixas e cestos organizadores

São uma ótima opção para guardar os brinquedos. Opte por caixas e cestos transparentes, para que a criança consiga enxergar o que tem ali dentro. A ideia é permitir que ela escolha com o que deseja se divertir e depois saiba onde guardar o brinquedo.

Nas primeiras vezes os pais participam da brincadeira, ensinando onde está cada item. Depois, vale deixar a criança sozinha e observar se ela mesma guarda os objetos. A criança já sabe ler? Experimente colocar etiquetas nas caixas. Caso ainda não saiba, a categorização por cores também ajuda bastante.

Prateleiras e nichos

É essencial que as prateleiras e nichos estejam na altura da criança. Mais do que ajudar na decoração e diminuir o número de itens no chão, o objetivo é que o pequeno se sinta à vontade para pegar bichos de pelúcia, livros e brinquedos.

Como o quarto foi pensado para a criança, só terá no espaço itens próprios para ela, nada perigoso. Também é uma forma de aprender que o que está fora de seu alcance não deve ser pegado sem a ajuda de um adulto, ou seja, ajuda na autonomia em outros ambientes da casa.

Poucos móveis

Quartos de criança devem ter apenas os móveis essenciais para o dia a dia. O ideal é ter nichos e prateleiras para guardar os brinquedos, uma cama, uma mesinha para as tarefas e um guarda-roupa ou cômoda.

No caso da mesinha, vale pensar em um móvel que possa ser utilizado para brincadeiras da primeira infância e, posteriormente, para realizar as tarefas escolares.

Cama baú

A cama baú funciona bem nos quartos infantis por incentivar duas situações: arrumar a própria cama e guardar corretamente os itens no baú.

Esse espaço pode ser utilizado para guardar brinquedos e, quando o pequeno quiser se divertir, precisa estar com a cama bem organizada para ter acesso ao baú. Terminou a brincadeira? Tudo volta para o espaço.

Trabalhar cores e categorização

As crianças entendem bem como funcionam as cores, e isso vai ajudá-las a se adaptar melhor ao próprio quarto. Paredes perto da cama podem ter um toque mais leve e calmo, indicando a hora de dormir, já as mais perto do cantinho da brincadeira vale investir em algo mais coloridas.

Quanto à categorização, ela funciona bem para os brinquedos e para o guarda-roupa. O pequeno pode te acompanhar na primeira organização, para entender onde ficam bichinhos de pelúcia, brinquedos menores e aqueles maiores.

Praticidade no guarda-roupa

Seja cômoda ou guarda-roupa, a criança pode ser incentivada desde pequena a escolher o que deseja vestir. Os pais devem organizar o espaço inicialmente pelo que é mais usado e deixar roupas para ocasiões especiais em prateleiras ou gavetas mais altas.

Se a criança está aprendendo a se vestir, os pais vão interferir selecionando três peças e deixando que o filho escolha qual vai usar naquele dia. Depois, quando o pequeno se sentir mais à vontade, ele mesmo pode escolher.

Foto de Polesie Toys: https://www.pexels.com/pt-br/foto/boneco-mobilia-moveis-menina-4487836/