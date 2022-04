Premiada dramaturga da TV Globo, Manuela Dias faz o lançamento de seu primeiro livro ‘Tilikum’ no Museu da Língua Portuguesa

Autora de ‘Amor de Mãe’ e ‘Justiça’ dará autógrafos em São Paulo no dia 28/04, das 19h às 22h, em evento aberto ao público

No dia 28 de abril, a partir das 19h, a Editora Melhoramentos e a premiada dramaturga Manuela Dias receberão amigos, convidados e leitores no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, para o lançamento do livro “Tilikum”. A autora de “Amor de Mãe” e “Justiça” faz sua estreia na literatura com uma narrativa sobre humanidade, preconceito, razão e sensibilidade.



A trilha sonora do evento fica à cargo do Canto Coral, que apresentará composições do renomado educador musical R. Murray Schafer, com regência da maestrina Irina Alfonso. Haverá leitura de trechos do livro com Arietha Corrêa, Milhem Cortaz, Rodolfo Vaz e Manuela Dias.



Lançamento de “Tilikum”



Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz – São Paulo/SP. O acesso será pelo Portão A, em frente à Pinacoteca do Estado.

Quinta-feira, dia 28 de abril, 19h às 22h.

Evento aberto ao público.

Mais informações sobre a obra, acesse neste link.



Editora Melhoramentos

A Melhoramentos é um grupo que atua em diferentes segmentos há mais de 130 anos, e se posiciona como agente de transformação no mundo, realizando, empreendendo e sendo protagonista do futuro em seus negócios.

A editora Melhoramentos, fundada em 1915, assim como as demais empresas do grupo, tem um legado que atravessa gerações. Acredita em seu papel de estimular mudanças e desafiar. Busca, através da cultura e do entretenimento, levar conhecimento, inspirar as pessoas, e provocar transformações.

Manuela Dias