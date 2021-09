A Funarte S​​​​​​​P vem retomando as atividades artísticas e culturais, com todos os cuidados necessários e seguindo os protocolos sanitários referentes à pandemia de COVID-19. O espetáculo Quarto de despejo foi gravado na Sala Carlos Miranda do Complexo Cultural Funarte SP e será transmitido pela internet. O acesso é gratuito. Confira as informações abaixo e acompanhe nossa programação! Em breve teremos novidades!

Funarte S​​​​​​​P

De Carolina Maria de Jesus

De 3 a 19 de setembro | Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h

Reserva de ingressos em: www.evoeteatro.com.br

Espetáculo Quarto de despejo

O espetáculo conta a história de uma mulher negra, moradora da favela do Canindé, mãe solteira de três filhos, que não conseguia dormir sem ler um livro. Seu projeto literário encontrou dificuldades devido à ausência de políticas públicas para os mais vulneráveis, mas sobreviveu. Baseado em seu diário, escrito em papéis encontrados nas ruas de São Paulo, o espetáculo narra a existência poética de uma mulher que, em meio aos excluídos, sonhou ser escritora.​​​​​​​

Elenco: Arce Correia, Lucas Barbugiani, Luana Tonetti, Maggie Abbreu, Wesley Salatiel e Shanny Segade | Músicas e letras: Arce Correia/Produção VS Thiago Siqueira e Gustavo Perri | Preparação para voz cantada: Roberto de Paula | Iluminação: Carlos Marroco | Figurinos, fotos e visagismo: Gil Oliveira | Confecção de cartazes: Alessandro Rodrigues | Produção audiovisual: Ícarus Designer Gráfico Dimas Stecca | Produção executiva: Bruna Silvestre | Adaptação, cenário e direção: Rodrigo Ximarelli | Realização: Evoé Cia de Teatro​​​​

Foto: Divulgação