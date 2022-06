Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista

Evento promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba apresenta tecnologias que visam melhorar eficiência dos serviços públicos

Soluções que visam melhorar a eficiência dos serviços públicos no Vale do Paraíba e Litoral paulista serão tratadas por prefeitos, gestores e servidores que participam, nesta quinta-feira (23), do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região em Caraguatatuba.

Rede Cidade Digital (RCD)

O evento é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba e visa, conforme ressalta o diretor da RCD, José Marinho, promover a troca de experiência entre os gestores e facilitar o acesso das Prefeituras às soluções inovadoras que possam contribuir com o processo de transformação digital da máquina pública.

Prefeitura de Caraguatatuba

Representantes de mais 30 municípios já estão inscritos para o evento que será realizado no Teatro Mário Covas. Entre os convidados confirmados estão o prefeito de Taubaté, José Antonio Saud Junior, o secretário de Planejamento e Inovação de Santos, Fábio Ferraz, e os gestores da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Ernando Martos Junior e José Dias Junior.

As ações de São José dos Campos, a primeira cidade inteligente brasileira com certificação ISO, também serão apresentadas pela supervisora na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico de SJC, Ghislaine Virgínia Fonseca.

5G

5G no Vale do Paraíba e Litoral – O evento traz também como destaque como as Prefeituras devem se preparar para a chegada do 5G, tecnologia que irá facilitar o surgimento das cidades inteligentes, com a participação do gerente de Projetos da Secretária de Telecomunicações (SETEL) do Ministério das Comunicações, Hélio Maurício Miranda da Fonseca. “Não estamos falando apenas de conectividade, mas das inúmeras possibilidades que são geradas a partir das cidades digitais e que trazem impactos em toda a sociedade. A pandemia vem acelerando o processo de modernização dos serviços públicos e no encontro vamos conhecer como as Prefeituras estão investindo em ações que colocam a tecnologia como essencial para melhorar e facilitar a vida das pessoas”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais de Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades e universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd.

O evento tem o patrocínio ouro da 1Doc, Binário Cloud, OM30, Perfilcomp e Sonner; e patrocínio prata do Aprova Digital, Evolution Tecnologia Funerária, Gove e No Paper.

Fórum de Cidades Digitais de Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista



23 de Junho – Caraguatatuba

Local: Teatro Mário Covas

Inscrições gratuitas para servidores públicos: http://sympla.com.br/rcd