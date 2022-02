Alunos destaques comemoram desempenho no Enem

Estudante do Anglo atingiu nota 980 em redação, enquanto colega gabaritou a prova de matemática

Alunos do colégio Anglo Cassiano Ricardo estão comemorando a divulgação antecipada dos resultados do Enem e o desempenho nas provas. É o caso da Brenda Galvão, 17 anos, que tirou 980 na redação, cujo tema foi: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

Enem

A estudante conta que escorreram algumas lágrimas de alegria, surpresa e alívio pelo seu desempenho.

“Escrever nunca foi minha principal habilidade, mas sabia a importância da redação para ingressar na faculdade. Para mim, o segredo se chama dedicação. Por mais que, em certos momentos, levantar da cama fosse extremamente difícil, eu acreditava que aprender com os meus erros e continuar dedicada ao meu objetivo me trariam bons resultados”, comemora Brenda.

Quem também está celebrando é o jovem Igor Baraçal, 28 anos. Ele que estava há 10 anos longe da escola se preparou no cursinho, gabaritou a disciplina matemática e passou raspando na nota máxima de quase todas as matérias.

Para ele o resultado é a recompensa por um ano de muito foco e sacrifício.

“Não tem segredo, quem segue o material do Anglo, aula a aula, fazendo as tarefas, entendendo o que errou e tentando de novo consegue. Pretendo aplicar minha nota ou para engenharia na UFSCAR ou para medicina na UFLA, tudo depende do meu resultado na prova da Fuvest”, conta Igor.

Para ambos os estudantes, o ensino humanizado do Anglo foi o grande diferencial para alcançarem o resultado.

“Os coordenadores, monitores e professores tratam todos os alunos com respeito e muito carinho. Além disso, o material, na minha opinião, é o melhor, por conta da divisão em aulas”, afirmou Igor.

“Para mim, o Anglo é uma família composta por pessoas que sonham conosco e nos auxiliam a atingir nossos objetivos. Todos os professores e plantonistas foram essenciais na minha vida escolar e, com certeza, contribuíram para os meus resultados. Por isso, sou extremamente grata a todos que depositaram um pouco de confiança e motivação em mim”, finalizou Brenda.

Colégio Anglo Cassiano Ricardo