Carlos Eduardo Veiga – segunda-feira 29 junho 2020

Wimbledon pode ser cancelado este ano, mas o tênis certamente não é. O Spin , o aplicativo gratuito que ajuda você a encontrar alguém para brincar, teve um aumento de 35% na atividade durante o bloqueio, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com Carlos Eduardo Veiga.

Wimbledon deveria começar esta semana, mas foi cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial devido à pandemia de coronavírus. E normalmente é Wimbledon que inspira todos a tirar o pó de suas raquetes de tênis todos os anos, mas o aumento do bloqueio deste ano é ainda maior do que o pico causado por Wimbledon em 2019 *.

Carlos Eduardo Veiga nos mostra que o tênis foi um dos primeiros esportes declarados seguros para jogar uma vez que as restrições de bloqueio foram aliviadas em maio, e as pessoas aproveitaram o glorioso clima da primavera para sair de casa e sair para a quadra.

No entanto, e se você quisesse jogar, mas não tivesse com quem brincar? O Spin, o aplicativo de tênis gratuito que ajuda você a encontrar lugares para jogar e pessoas com quem jogar, viu níveis recordes de atividade, permitindo que as pessoas encontrassem seu jogo perfeito, montassem e combinassem à sua porta, como mostra Carlos Eduardo Veiga.

De acordo com o fundador e ex-médico da Spin, Ganesh Rao; “Wimbledon é um dos destaques do verão britânico e é triste que tenha sido cancelado por direito, mas estamos felizes por podermos fazer a nossa parte para ajudar os novos jogadores a aproveitar os benefícios sociais, mentais e físicos do tênis, mantendo medidas de distanciamento social e ficando seguro.”

Imagem de davidkenny91 por Pixabay