São José é a 3ª cidade para investimento aeroespacial

Novamente, São José dos Campos é destaque da revista Foreign Direct Investment Strategy, do conceituado grupo britânico Financial Times, um dos mais famosos periódicos especializados em economia do mundo.

São José foi apontada como a 3ª melhor cidade estratégica do mundo para receber investimento estrangeiro, direto no setor aeroespacial. A cidade recebe o selo chamado FDI´s Aerospace Cities of the Future 2020/21 pela Financial Times.

São José dos Campos

No ranking geral, São José dos Campos ficou atrás somente de Montreal, no Canadá, seguida por Toulouse, na França.

Primeiro lugar

No Brasil, São José dos Campos ocupa o primeiro lugar neste ranking graças à sua vocação altamente tecnológica, concentração de institutos de pesquisas e desenvolvimento e empresas aeroespaciais. Isto, além de sediar a 3ª maior fabricante de aeronaves comerciais a jato do mundo, a Embraer.

Atrativos

E o que isso significa para São José? Esse reconhecimento internacional, além de motivo de orgulho para cada investidor que escolheu São José para investir, reforça a sólida reputação da cidade com relação ao seu suntuoso pólo tecnológico, lugar onde os negócios são prósperos e unem qualidade de vida com cenário econômico produtivo.

A cidade acomoda o cluster (núcleo) aeroespacial brasileiro, que reúne mais de 100 empresas aeronáuticas e espaciais, promovendo e estabelecendo parcerias, fortalecendo a integração e promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Além disso, o grupo tem acordos assinados de cooperação com clusters no Canadá, França, Suécia, Inglaterra, Holanda e também com dois parques tecnológicos e instituições governamentais chinesas e, ainda faz parte da parceria dos clusters aeroespaciais europeus.

Vocação empreendedora

O reconhecimento internacional é um reflexo da vocação industrial e empreendedora da cidade e do empenho da Prefeitura de implementar uma gestão integrada de fortalecimento e desenvolvimento econômico, atraindo e incentivando investimentos para a cidade.

Na penúltima publicação, a cidade ocupou o mais alto lugar no pódio, o 1º lugar no ranking. Ou seja, a melhor cidade no mundo para se investir no setor aeroespacial, recebendo o selo Winner – FDI Aerospace Cities of the Future 2018/2019.

Investimento aeroespacial

Além desse significativo reconhecimento pela mídia internacional no setor aeroespacial, São José dos Campos voltou aos holofotes em 2019, e dessa vez como a 4ª melhor cidade das Américas na categoria Melhor Custo-Benefício para investimentos futuros.