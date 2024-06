HALTEROFILISTAS DE TAUBATÉ CONQUISTAM OURO E PRATA NO MEETING DE SÃO PAULO

Equipe de Halterofilismo Paralímpico do Programa Esporte Para Todos celebrou dois pódios e um quarto lugar na competição estadual disputada no último fim de semana

A equipe de Halterofilismo Paralímpico do Programa Esporte Para Todos, da Prefeitura de Taubaté, disputou no último fim de semana, nos dias 21 e 22 de junho, o Meeting Paralímpico Loterias Caixa de São Paulo. A competição é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tem disputas em âmbito estadual nas modalidades atletismo, natação, halterofilismo, tiro esportivo e tiro com arco.

Halterofilismo Paralímpico do Programa Esporte Para Todos

A equipe taubateana marcou presença com três atletas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e conquistou um Ouro e uma Prata.

Rielo dos Santos

Na categoria até 97Kg para os homens, Rielo dos Santos sagrou-se Campeão, realizando três tentativas válidas, levantando 110Kg, 114Kg e 120Kg.

Rielio dos Santos-Foto: CPB/Divulgação

Patrícia Freire

No feminino, Patrícia Freire conquistou a Prata na categoria até 61Kg. Ela subiu ao pódio levantando 47Kg em sua terceira tentativa.

Patricia Freire-Foto: CPB/Divulgação

Braz Fernandes

A equipe teve ainda a estreia de Braz Fernandes, na categoria até 72Kg. Em sua primeira competição na vida, o taubateano teve suas três tentativas válidas, com cargas de 54Kg, 57Kg e 61Kg. Braz terminou com a 4ª colocação.

Braz Fernandes-Foto: CPB/Divulgação

Halterofilismo

“Foi uma competição boa para nossos atletas. Todos vinham treinando muito forte e focados em fazer boas cargas nesse evento. Saímos com um saldo positivo de duas medalhas e um atleta novato fazendo uma competição bem consistente, com potencial para melhorar bastante ainda.”, comentou Guto Nascimento, técnico do halterofilismo paralímpico de Taubaté.

PRÓXIMA COMPETIÇÃO: O próximo compromisso dos halterofilistas paralímpicos de Taubaté será neste sábado, 29 de junho. A atleta Patrícia Freire compete na 2ª Fase do Circuito Nacional Loterias Caixa de Halterofilismo, em evento que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Programa Esporte Para Todos

O projeto congrega toda a prática esportiva destinada às pessoas com deficiência em Taubaté. O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes Lazer e Qualidade de Vida, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Ciclismo e Badminton.

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Taubaté | Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté | FADAT – Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté

Apoio: Academia Cunzolo | Escola Jardim das Nações | Juvy Serviços Médicos

Fornecedor de Material: SportsKing

Por Ronaldo Casarin / Assessoria de Comunicação