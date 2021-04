Cacá Bueno encerra jejum de 3 anos e faz a pole em Goiânia na Stock Car

A primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car, que tem largada neste domingo (25) em Goiânia (GO) às 15 horas com transmissão ao vivo pela Band e pelo SporTV, terá na pole position um piloto que sentia saudade de largar da primeira posição. Depois de 1.098 dias, ou três anos e dois dias, Cacá Bueno é o pole position para uma corrida da Stock Car.

Maior vencedor e maior campeão em atividade na principal categoria do automobilismo brasileiro, Bueno é também quem mais tem pole positions. A conquista deste quente sábado (24) na capital goiana foi a 39ª de sua carreira na Stock Car.

Engana-se, no entanto, quem pensa que foi fácil. O pentacampeão superou seu ex-companheiro de equipe e tricampeão, Daniel Serra, por apenas cinco milésimos de segundo (0,005seg): Cacá marcou seu giro no Q3 em 1min26s863 enquanto Serra marcou 1min26s868. Uma prova do equilíbrio da Stock Car – em um grid de 32 carros, 28 deles marcaram tempos dentro do mesmo segundo de diferença em relação à pole position.

Com previsão do tempo apontando máxima de 31 graus e zero possibilidade de chuva, a Stock Car dará a largada para a 43ª temporada de sua história. Serão duas corridas, a primeira com 25 minutos de duração e a segunda com 20, esta respeitando a ordem de chegada da primeira com a inversão dos dez primeiros colocados. A corrida começa às 15 horas e terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV2, YouTube e Facebook oficial da Stock Car e o canal AutoVídeos no Twitch e YouTube.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

“Estou feliz para caramba, mas é mais de alívio. Parece que eu tirei um caminhão das costas. 2020, quem acompanhou, foi terrível. E 2021, parece, vai ser um ano diferente. Desde o primeiro treino o carro funciona. É óbvio que eu não vou fazer 12 poles positions, ninguém faz isso. Mas só de saber que a gente está começando o ano com uma boa equipe e com um grande carro, muda. Muda o aspecto, a confiança. Já recebi as mensagens, e muda a torcida, a relação com patrocinador. Muda tudo. Vamos trabalhar para terminar o ano tão feliz quanto a gente está começando, mas já pinta um ano diferente em 2021”.

1º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min26s863

2º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min26s868

3º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min26s903

4º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min26s915

5º – Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla) – 1min27s023

6º – Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) – 1min27s088

7º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min27s096

8º – Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s171

9º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min27s212

10º – Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min27s219

11º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min27s222

12º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s270

13º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min27s295

14º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min27s421

15º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s457

16º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s348

17º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min27s349

18º – Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) – 1min27s399

19º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min27s435

20º – Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – 1min27s436

21º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s445

22º – Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s552

23º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min27s567

24º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min27s653

25º – Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min27s667

26º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s688

27º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min27s713

28º – Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min27s795

29º – Max Wilson (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min27s932

30º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – 1min28s626

31º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min29s042

32º – Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – sem tempo1ª Etapa – Stock Car Pro Series 2021

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Inauguração: 1974

Previsão climática: Mínima de 16ºC e Máxima de 31ºC; previsão do tempo não aponta possibilidade de chuvas nos horários correspondentes à programação de pista

Vencedores em 2020: Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Ricardo Maurício, Guilherme Salas e Allam Khodair

Goiânia recebeu três etapas da Stock Car em 2020

Domingo, 25 de abril

10h25 – Stock Light – corrida 2

15h10 – Stock Car – corrida 1

15h43 – Stock Car – corrida 2

Calendário Stock Car Pro Series



Data / Etapa / Local

25/04 – 1ª etapa – Goiânia

16/05 – 2ª etapa – Interlagos

20/06 – 3ª e 4ª etapas – Velocitta

11/07– 5ª etapa – Cascavel

01/08– 6ª etapa – Curitiba

22/08– 7ª etapa – Curitiba

19/09– 8ª etapa – Santa Cruz do Sul

24/10– 9ª e 10ª etapas – Velocitta

21/11– 11ª etapa – Goiânia

12/12– 12ª etapa – a definir

Calendário Stock Light



Data / Etapa / Local

25/04 – 1ª etapa – Goiânia

16/05 – 2ª etapa – Interlagos

20/06 – 3ª etapa – Velocitta

01/08 – 4ª etapa – Curitiba

22/08 – 5ª etapa – Curitiba

24/10 – 6ª etapa – Velocitta

21/11 – 7ª etapa – Goiânia

12/12 – 8ª etapa – a definir

