São José é uma das cidades mais arborizadas do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, São José dos Campos foi anunciada como uma das três cidades brasileiras mais arborizadas do país, segundo o programa Cidades Árvores do Mundo. A cidade concorreu com outras 119, de 69 países.

São José figura entre as primeiras do mundo a serem reconhecidas por seu compromisso com o manejo florestal urbano. O ranking é organizado anualmente pela Fundação Arbor Day e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Além de São José dos Campos, outras duas cidades brasileiras conquistaram a classificação das Nações Unidas, São Carlos (SP) e Campo Grande (MS)





Arboriza São José

Em São José dos Campos, a questão arbórea é motivo permanente de atenção da Prefeitura. Vários programas desde plantio, podas e supressões tecnicamente criteriosas de árvores e ainda um dinâmico programa de educação ambiental, tornaram a cidade referência nessa área.

O programa “Arboriza São José”, que é desenvolvido pela Prefeitura, está integrando um conjunto de ações para modernizar e otimizar a gestão do patrimônio verde da cidade.

O plano de ação inclui a ampliação de plantios em toda a cidade, diagnóstico preventivo das árvores localizadas em vias públicas com aparelhos de última geração, emissão de laudos técnicos, inventário e cadastramento digital do patrimônio arbóreo, capacitações de técnicos e operadores, além de ações de educação ambiental e comunicação com o objetivo de informar a sociedade da importância da arboricultura para a qualidade de vida urbana, e incentivar a adesão de moradores aos plantios nas calçadas.

O país que teve mais cidades contempladas na edição deste ano da premiação foi os Estados Unidos, com 38 cidades, Guadalajara, no México; Toronto, no Canadá; e Hyderabad, na Índia, também receberam o título.

Qualificação

Para receber o reconhecimento, cada uma dessas cidades teve de provar o compromisso com as árvores e a silvicultura, atendendo a cinco padrões de qualificação relacionados ao manejo e à celebração das florestas urbanas.

Cidades Árvores do Mundo

Lançado em 2019, o programa Cidades de Árvores do Mundo é uma parceria da FAO e da Fundação Arbor Day para conectar cidades ao redor do mundo em uma rede dedicada a adotar as abordagens mais bem-sucedidas para o manejo de árvores e florestas urbanas.

Para a vice-diretora-geral da FAO, Maria Helena Semedo, as florestas e árvores urbanas são elementos-chave do desenvolvimento urbano sustentável, mas, acima de tudo, ajudam as cidades a ser lugares mais verdes, saudáveis e felizes para se viver.

O ‘Arboriza São José’ envolve a comunidade e integra ações para otimizar o plantio – Foto: Adenir Britto/PMSJC