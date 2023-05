VALE DO PARAÍBA GANHA MAPEAMENTO DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO

Projeto possibilitará novas conexões entre empreendedores e visibilidade da economia criativa regional

Ciente de que o Vale do Paraíba é um pólo de empreendimentos criativos que merecem ter mais visibilidade e articulação regional, a EDP, por meio do Instituto EDP, em parceria com a Garimpo de Soluções, inicia o projeto “Mapa da Energia Criativa – Vale do Paraíba”. A proposta, voltada à promoção e fortalecimento do empreendedorismo criativo do território, identificará cem empreendedores com atuação de destaque em 17 cidades no Vale do Paraíba.

O mapeamento busca empreendedores criativos nas áreas de gastronomia, arte e cultura, música, moda, design, audiovisual, patrimônio, entre outros. O projeto prevê a realização de três workshops com empreendedores criativos e interessados, que serão oferecidos gratuitamente em diferentes cidades da região. O primeiro encontro acontecerá em São José dos Campos, no dia 31 de maio, das 19h às 22h, no Cine Teatro Benedito Alves.

Com o tema “Economia Criativa e Empreendedorismo – fazendo da criatividade um diferencial do negócio”, o encontro será conduzido por Ana Carla Fonseca e Alejandro Castañé e oferecerá um conteúdo pensado para empreendedores e interessados que utilizam sua criatividade para diferenciar produtos e serviços, além de apresentar casos inspiradores e provocadores, Brasil adentro e mundo afora. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo aplicativoSão José Viva, disponível no play store.

MAPEAMENTO: O projeto “Mapa da Energia Criativa – Vale do Paraíba” tem duração de seis meses e realizará o mapeamento nas cidades de Jacareí, Santa Branca, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Caçapava, Jambeiro, Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Potim, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Canas e Cruzeiro. Ao final desse período, será criado um hotsite, com informações e vídeos dos negócios mapeados, que possibilitará novas conexões entre empreendedores e dará visibilidade à economia criativa regional.

Garimpo de Soluções

Garimpo de Soluções: Fundada há 20 anos por Ana Carla Fonseca – Administradora Pública, Economista, Mestre em Administração e Doutora em Urbanismo, especialista internacional em Economia Criativa,autora da primeira tese sobre cidades criativas no Brasil -, é uma empresa pioneira em economia criativa e desenvolvimento regional. Realizou mais de 800 palestras e 60 consultorias em 33 países, além de diversos projetos, missões internacionais e relatórios para a ONU e o BID, dentre outras instituições de referência.

EDP Brasil

Sobre a EDP Brasil: Presente há mais de 25 anos no país, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração (com foco em energia solar por meio de geração distribuída), Transmissão, e Comercialização de energia no mercado livre. Em Distribuição, atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2022, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) daB3, no qual figura há 17 anos.

Workshop em São José dos Campos

“Economia Criativa e Empreendedorismo – fazendo da criatividade um diferencial do negócio”

Com Ana Carla Fonseca e Alejandro Castané

Dia 31 de maio, às 19h, no Cine Teatro Benedito Alves

Inscrições gratuitas pelo app São José Viva