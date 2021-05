WFlow lança curso para novos investidores

O curso é ministrado por Leandro Rassier, e conta com mais de 20 horas de conteúdo

Para ajudar as pessoas que planejam iniciar no mercado financeiro e aqueles que querem investir mais e melhor em 2021, a WFlow lança o “Formação de investidores” com Leandro Rassier, em parceria com a Xpeed. O curso é 100% on-line e tem como objetivo disponibilizar conteúdos relevantes e as melhores ferramentas para aqueles que estão iniciando no mercado financeiro invista com segurança, obtenha mais retorno e menos risco!

WFlow

São mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas objetivas, materiais complementares e exercícios de fixação com exemplos práticos baseados em desafios reais da vida do investidor. Entre os temas estão renda fixa, investimentos na bolsa de valores, fundos de investimentos, fundos imobiliários, gerenciamento de carteira, gestão patrimonial, previdência e seguros.

Ricardo Czapski, sócio fundador e CEO na WFlow

“A intenção é que, ao consumir esse curso, as pessoas tenham condições de avaliar e tomar as decisões sobre o que fazer com seus investimentos neste período de crise. E, caso elas ainda não invistam, que consigam vislumbrar qual é o melhor caminho para começar no mercado financeiro”, comenta Ricardo Czapski, sócio fundador e CEO na WFlow.

“Formação de investidores”

O “Formação de Investidores” tem a chancela da Xpeed School, a escola on-line de Educação Financeira, Investimentos e Empreendedorismo da XP Inc.

Sobre o especialista

Rassier é professor e educador financeiro, mestre em administração com ênfase em contabilidade e finanças pela Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), especialista em educação matemática pela Fapa (Fundação de Previdência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), especialista em administração Financeira pela Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) e bacharel em engenharia civil pela Ufrgs, professor Universitário, XPEED PRO e PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; agente autônomo de investimentos e autor dos livros: Organize suas Finanças, Entenda o Mercado de Ações e Conquiste sua Liberdade Financeira.

Para se inscrever acesse: https://lp.xpeed.com.br/formacao-investidores-wflow