Coquetel de inauguração do Demetrius Pombo Salon em São José dos Campos

Celebração inesquecível é a descrição perfeita para o sucesso da inauguração do Demetrius Pombo Salon realizada no dia 27 de setembro em São José dos Campos.

A atmosfera era descontração e elegância, as luzes suaves, a música envolvente e a decoração impecável criaram um ambiente acolhedor e luxuoso que conquistou o grupo seleto de convidados.

Os sócios Demetrius Pombo e Roberto Lázaro abriram as portas do renomado salão para seus 80 convidados que desfrutaram de refinado coquetel servido pela chef Andrea Maia e ficaram emocionados com a apresentação de dança flamenca dirigida pela bailarina e coreógrafa Josi Azevedo.

Foto:Nando JR

Foto:Nando JR

Demetrius Pombo Salon tem a parceria com a renomada marca de produtos capilares UK Connection International e promete trazer o que há de mais inovador para cuidar dos cabelos das joseenses.

A organização impecável do evento foi da assessora Fernanda Rodrigues, a iluminação cenográfica ficou por conta da Castello Produções e as fotos foram da Luciana Torre e Nando Junior.

Foto:Nando JR

Foto:Nando JR

Foto:Nando JR

Foto:Nando JR

Demetrius Pombo Salon

Demetrius Pombo Salon está localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1110 no Jardim Esplanada.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos ou para agendar um horário,visite www.demetriuspombosalon.com.br, link.demetriuspombosalon.com, www.instagram.com/ukconnectioninternational ou entre em contato pelos telefones 3322-9919 e whatsapp 99627-4007