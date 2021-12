DIRIGIDO POR RENÉ SAMPAIO, ‘EDUARDO E MÔNICA’ GANHA TEASER INÉDITO A UM MÊS DA ESTREIA NOS CINEMAS

Estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga, longa-metragem que conquistou o prêmio de Melhor Filme em Edmonton, no Canadá, chega às telonas no dia 6 de janeiro

Na contagem regressiva de um mês para a aguardada estreia nos cinemas de todo o país – no dia 6 de janeiro de 2022 –, o filme ‘Eduardo e Mônica’ acaba de ganhar um novo teaser. O longa-metragem inspirado nos populares personagens criados por Renato Russo marca a reedição da parceria entre o diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, responsáveis também por “Faroeste Caboclo” (2013), outro grande sucesso da banda brasiliense Legião Urbana, cuja adaptação cinematográfica foi vista por mais de 1,5 milhão de espectadores. Com Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis-título, a comédia romântica vem percorrendo renomados festivais internacionais, como os de Miami e Edmonton, onde conquistou em 2020 o prêmio de Melhor Filme. O longa tem produção da Gávea Filmes, Barry Company e Fogo Cerrado Filmes, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes.

‘Eduardo e Mônica’ foi filmado em Brasília, no Rio de Janeiro e na Chapada dos Veadeiros durante oito semanas em 2018. A equipe principal contou com mais de 200 pessoas. A produtora Bianca De Felippes, o diretor René Sampaio, o diretor de fotografia Gustavo Hadba e o diretor de arte Tiago Marques, a produtora de elenco Marcela Altberg e o preparador de elenco Sérgio Penna, entre outros profissionais, se uniram novamente depois do sucesso de “Faroeste Caboclo“.

Renato Russo

A adaptação da famosa canção de Renato Russo é uma história de amor que acompanha o relacionamento de Mônica e Eduardo, que precisam superar as muitas diferenças para viver um grande amor na Brasília dos anos 80.

‘O filme é uma delicada história de amor que fala, entre outras coisas, sobre como é possível amar e respeitar quem pensa muito diferente de você. Em alguma medida, todos já foram o Eduardo ou a Mônica em alguma relação’, define o diretor René Sampaio. ‘Era muito importante para a gente ser fiel ao espírito do Renato. Das músicas compostas por ele, esta é a mais solar. Então, a ideia era manter essa energia’, acrescenta Bianca De Felippes.

Gabriel Leone e Alice Braga trabalharam juntos pela primeira vez e vivem os dilemas dos personagens que se apaixonam e começam um relacionamento, mesmo tendo idades e personalidades completamente diferentes. Também estão no elenco Otávio Augusto (como Bira, avô de Eduardo), Juliana Carneiro da Cunha (Lara, mãe de Mônica), Victor Lamoglia (Inácio, amigo de Eduardo), Bruna Spínola (Karina, irmã da Mônica) e Fabrício Boliveira em participação especial.

Com roteiro assinado por Matheus Souza em parceria com Claudia Souto, Michele Frantz e Jéssica Candal, o filme se passa em 1986, ano de lançamento do disco ‘Dois’, da Legião Urbana, e o espectador atento vai encontrar homenagens a emblemáticos eventos do período. A trilha sonora original foi composta por Lucas Marcier, Fabiano Krieger e Pedro Guedes, do ARPX Estúdio. O filme tem orçamento total de R$ 10 milhões O patrocínio é do FAC / GDF, Rio Filme, Telecine, BRDE, FSA e Ancine, com investimento do BNDES e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes.

‘Eduardo e Mônica’

FICHA TÉCNICA

Roteiro: Matheus Souza

Roteiro Final: Claudia Souto, Jessica Candal, Matheus Souza e Michele Frantz

Produção de Elenco: Marcela Altberg

Preparação de Elenco: Sergio Pena

Trilha Sonora Original: Lucas Marcier, Fabiano Krieger, Pedro Guedes

Som Direto: Pedro Sá

Supervisão e Edição de Som: Miriam Biderman, ABC

Desenho de Som: Ricardo Reis, ABC

Mixagem: Toco Cerqueira

Finalização: Afinal Filmes

Montagem: Lucas Gonzaga

Supervisão de Pós-produção: Renato Tilhe

Caracterização: Auri Mota

Figurino: Valéria Stefani

1º Assistente de Direção: Hsu Chien

Maquinista Chefe: Edu Mourão

Gaffer: Jubel Magrão

Direção de Produção: Barbara Isabella Rocha

Direção de Fotografia: Gustavo Hadba

Câmera: Lula Cerri

Direção de Arte: Tiago Marques

Assessoria Jurídica: Roberto Silva

Assessoria de Imprensa: Factoria Comunicação

Produtor Associado: Fernando Meirelles

Produtora Associada: Alice Braga

Produtora Associada: Reprodutora

Produção Executiva: Bianca De Felippes, Gabriel Bortolini e Tathiana Mourão

Produção: Bianca De Felippes e René Sampaio

Direção: René Sampaio

Investimento: BNDES

Investimento/comercialização: TIM/Investimage – Funcine

Patrocínio: FAC / GDF, Rio Filme, Telecine

BRDE , FSA , ANCINE

Coprodução: Globo Filmes

Produção: Gávea Filmes, Barry Company e Fogo Cerrado

Distribuição: Downtown e Paris Filmes.

‘EDUARDO E MÔNICA’ GANHA TEASER