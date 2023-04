Brasil Game Show de 2023 acontece de 11 a 15 de outubro, e venda de ingressos começa em 20 de abril

A 14ª edição da maior feira de games da América Latina será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, com ainda mais jogos, convidados e atrações; lote inicial de entradas terá 50% de desconto em relação ao final

Jogadores de todo o país já podem reservar as suas agendas para curtir a principal celebração do universo gamer na América Latina. A Brasil Game Show acaba de anunciar que a sua 14ª edição será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e que o primeiro lote de ingressos vai estar à venda a partir de 20 de abril, com 50% de desconto em relação ao lote final. Os interessados em garantir antecipadamente um lugar na BGS 2023 poderão adquirir suas entradas pelo site oficial do evento e aproveitar os preços especiais, que começam em R$ 99.

Como já é tradição, o período de realização do evento inclui o feriado de Nossa Senhora Aparecida – quando também é celebrado o Dia das Crianças –, que, em 2023, cai em uma quinta-feira e marca o primeiro dia do evento aberto ao público. Na quarta-feira, 11/10, o acesso à BGS será exclusivo para a imprensa, convidados, VIPs e para quem adquirir o passaporte premium.

Marcelo Tavares, criador e CEO da Brasil Game Show

A 14ª edição do evento terá muitas surpresas e atrações para os jogadores, incluindo convidados internacionais, lançamentos, competições de eSports e concursos de cosplay. Marcelo Tavares, criador e CEO da Brasil Game Show, ressalta a importância do evento para a comunidade gamer e projeta uma grande festa. “A cada edição, a BGS recebe os feedbacks da comunidade e trabalha para ampliar o seu leque de novidades, marcas participantes e, claro, de jogos. Em 2022 voltávamos de um hiato de mais de mil dias e ainda assim recebemos mais de 327 mil pessoas. Em 2023, chegaremos com força total para oferecer aos visitantes um evento inesquecível”.

Desde a sua primeira edição, em 2009, a BGS é a principal oportunidade no Brasil para fãs e entusiastas de games terem contato em primeira mão com diversas novidades do mundo dos jogos eletrônicos, para grandes marcas promoverem uma relação mais próxima com os seus consumidores e para estúdios independentes e desenvolvedores nacionais apresentarem suas criações, fomentando, assim o crescimento da indústria brasileira de jogos eletrônicos e o mercado consumidor.

Os ingressos para a 14ª edição da BGS começarão a ser comercializados no site do evento a partir do dia 20 de abril.

BGS 2023

Quando: 11 a 15 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

Ingressos – 1º lote -até 20/05 (50% de desconto em relação ao lote final)

Individual – 13 de outubro (meia-entrada): R$ 99 Ingresso individual válido para o dia 13/10 (sexta-feira).

Individual – fim de semana e feriado (meia-entrada): R$ 149 Ingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (12, 14 ou 15/10).

Passaporte 12, 13, 14 e 15 de outubro (meia-entrada): R$ 399 Passaporte com 4 ingressos para os dias 12, 13, 14 e 15/10. (Leve 4 e pague 3).

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 699 Válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa. No dia 11/10, a entrada é realizada às 15h.

Passaporte Business (meia-entrada): R$ 699 Válido para todos os dias, incluindo o dia exclusivo para imprensa. No dia 11/10 a entrada é realizada às 15h. Dá acesso a área business.

Camarote Dia Único: R$ 499 Ingresso camarote para 1 (um) dia escolhido. (12, 13, 14 ou 15/10). Dá acesso ao camarote e entrada 1h antecipada.

Passaporte Camarote: R$ 1.999 Passaporte com 5 ingressos camarote para os dias 11, 12, 13, 14 e 15/10. Dá acesso ao camarote, entrada 1h antecipada e um kit exclusivo. No dia 11/10, a entrada é realizada às 15h.

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, o evento já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 13 edições.