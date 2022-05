Churrasco Majestade é sucesso de público em São José dos Campos

O Churrasco Majestade com sua 4° edição com muitas novidades trouxe atrações para os amantes de churrasco raiz. O evento realizado neste sábado dia 21 de maio, no Palácio Sunset, em São José dos Campos e teve uma variedade de estilos de churrasco e shows ao vivo.

Foto:Gilberto Freitas

Com seu formato 100% all inclusive, o participante pode usufruir livremente de todas as estações do evento e aproveitar a vontade dos benefícios oferecidos, sem nenhum custo extra.

O evento contou com mais de 20 estações de churrasco, com assadores regionais que marcaram presença em grandes eventos em todo Brasil além de grandes nomes do churrasco, como a especialista de churrasco japonês e participante do programa Cozinheiros em Ação do canal GNT, Ligia Karazawa, o ex-Masterchef Tenente esteve a frente da estação de Chorizo e o assador Antonio Pimentel comandou a sessão de Brisket e Prime Rib. Os melhores cortes assados em Fogo de Chão, Pit Smoke e Parrilla Argentina e poderam ser degustados à vontade por todos os participantes.

Além disso, o Churrasco Majestade teve Open Bar completo com destilados, cervejas e drinks, estacionamento privativo e teve dois mega shows que agitou o evento.

A dupla Matogrosso e Mathias cantaram seus maiores sucessos para aquecer o coração dos amantes do sertanejo raiz e a Banda RedFox com toda a sua animação colocou o Churrasco Majestade para dançar.

