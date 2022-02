Faça chuva ou faça sol, filtro solar é necessidade diária

A proteção solar é a maior aliada da prevenção ao câncer de pele

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e no mundo, e corresponde a 27% de todos os tumores malignos do país. Sobre os fatores de risco para a manifestação da doença destaca-se a exposição excessiva ao sol sem o uso de filtro solar. Por isso, é importante nunca descuidar da proteção adequada para o seu tipo de pele.



Segundo a Dra. Caroline Simões, Dermatologista do sistema Hapvida, existem dois tipos de raios produzidos e emanados pelo sol, o UVA e UVB. O primeiro é mais nocivo já que independe de clima ou horário e é responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e o câncer; já o segundo corresponde à penetração superficial na pele podendo ocasionar queimaduras na pele e alergias.



“Como os dois raios são prejudiciais o ideal é que o filtro solar seja aplicado de 2 em 2 horas em quantidade generosa pelo corpo, em torno de uma colher de chá para o rosto e duas para braços, pernas e tronco, independentemente do clima” afirma.



A médica também reforça que quem gosta de maquiagem também não pode descuidar da proteção solar, pois apesar diversas marcas de maquiagem afirmarem que oferecem proteção solar, o protetor solar deve ser aplicado antes da maquiagem para garantir o bloqueio dos raios solares.



Também vale lembrar que guarda-sol e chapéus ajudam na proteção, mas não bloqueiam os raios nocivos. Portanto, intensifique os cuidados diários e reaplique o filtro solar, também, após entrar na água ou transpirar.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay