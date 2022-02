São José Basketball se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro 

Equipe joseense vai estrear diante o Mesquita no Ginásio Linneu de Moura

No domingo, 06 de março, o São José Basketball estreia no Campeonato Brasileiro de Basquete diante do atual vice-campeão carioca, o Sodiê Salgados/Mesquita, às 19h30, no Ginásio Linneu de Moura. A competição marca oficialmente o retorno às atividades da Equipe Adulta Masculina. Em cerca de dois meses de preparação, o treinador Sebastián Figueredo aponta como foi o desenvolvimento da equipe no período:

Campeonato Brasileiro de Basquete

“O nosso time está muito bem para essa transição entre a pré-temporada e a etapa de competições. Estamos usando os jogos amistosos para fazer as correções necessárias, analisando a nossa atuação para ver o que precisamos acrescentar nesta reta final de preparação. No aspecto físico, a equipe está em grande forma, graças ao excelente trabalho de Paulo Nery e de todos da comissão técnica. Estamos bem-preparados para jogar” aponta o comandante argentino.

O São José Basketball está na Conferência Amaury Pasos juntamente com: Basket Osasco, Memorial/ Santos, Botafogo-RJ, Vila Nova/AEGB-GO, Praia Clube/Gabarito/Unimed-MG, além do adversário da estreia Sodiê Salgados/Mesquita-RJ. O primeiro turno da fase de classificação será realizado entre os dias 06 e 13 de março com a equipe joseense atuando todos os seus jogos em casa. Sebastián Figueredo comenta sobre as expectativas do encontro com a torcida:

“Estamos ansiosos para a estreia no dia 06 de março e acredito que os nossos torcedores também estão muito animados para o início dos jogos e ver a equipe do São José Basketball em quadra. Todos nós do elenco estamos muito motivados para fazer um bom torneio, ter uma bela estreia no domingo. Todos os jogos são importantes, pois estamos focados em nosso objetivo inicial que é classificar aos playoffs” complementa o técnico.

O ala Dimitri Sousa compartilha da mesma opinião de seu treinador, em relação a pré-temporada e comemora ter a torcida joseense ao seu lado:

“Nossa equipe teve um período de preparação muito positivo. Tivemos bastante tempo para trabalhar a parte física e técnica. Conseguimos também fazer alguns amistosos que foram ótimos para o time. A expectativa é a melhor possível, estamos animados para o começo da competição e principalmente, por fazer a estreia em casa. Já joguei contra o São José Basketball, então conheço o calor da torcida, e felizmente dessa vez vou ter isso a favor” comenta o atleta.

Semana do Basquete

No sábado, 05, terá início a 2ª Semana Municipal do Basquetebol que conta com diversas atrações para os cidadãos joseenses apaixonados pelo basquete, entre elas, a apresentação do elenco do São José Basketball e a abertura oficial da Conferência Amaury Passos do Campeonato Brasileiro de Basquete no Shopping Jardim Oriente às 19h, na Praça de Eventos.

O evento contará com a presença da Secretária de Esportes, Kátia Riêra e outros representantes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, além de membros da diretoria, comissão técnica e os atletas do São José Basketball, também será realizada uma homenagem para dois grandes nomes do Basquete Joseense: Dirce Marson e Edvar Simões.

São José Basketball

A Equipe do São José Basketball conta com o patrocínio do Vinac Consórcios, Shopping Jardim Oriente e DM Card. Apoio da Emercor, RT Sports e Academia Vale Fight Club. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

São José Basketball se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro

Apresentação do elenco: 05/3 – sábado, no Shopping Jardim Oriente às 19h, na Praça de Eventos.

Patrocínio: Vinac Consórcios | Shopping Jardim Oriente | DM Card |

Parceria: Emercor| RT Sports | Academia Vale Fight Club|

Gestão: São José Desportivo

Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Campos