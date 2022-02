Como tratar o cabelo depois da descoloração?

Confira os cuidados que devem ser adotados após descolorir os fios.

A descoloração é um processo importante para quem quer mudar o visual e apostar em cabelos mais claros, como o platinado ou o loiro. Entretanto, é fundamental cuidar dos fios pós-descoloração a fim de mantê-los saudáveis e sempre com aspecto de que acabou de sair do salão.

Para que esse cuidado seja completo e bem feito, além de produtos capilares de qualidade, também é importante fazer uso de suplementos, como a gominha para cabelo. Isso porque ela auxilia no fortalecimento e no crescimento dos cabelos e ainda faz uma diferença considerável nas unhas.

Além disso, a gominha também ajuda no processo antiqueda e proporciona um brilho maior para os fios. De todo modo, com a mudança de tom, vem junto a necessidade de mudar ou criar uma rotina de cuidados com os fios. Isto é, é preciso investir em um cronograma capilar e nos produtos certos para o seu novo tipo de fio.

Para ajudar você nesse sentido, elaboramos este artigo com quatro dicas fundamentais para sua rotina de cuidados após descolorir o cabelo. Confira!

1- Aposte em um cronograma capilar

Incluir um cronograma capilar na sua rotina significa alternar entre os tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução. Aqui, a dica é começar sempre pela reconstrução, uma vez que os fios descoloridos precisam ser reparados.

Reconstrução

É necessário oferecer propriedades que tenham o poder de reestruturar a fibra capilar, reparando as fissuras ocasionadas por processos químicos, como a descoloração, por exemplo.

As cutículas capilares, escamas transparentes que refletem a luz e proporcionam brilhos aos fios, devem ser preenchidas com tratamentos profissionais, que vão desde shampoos repositores e reparadores a máscaras para os cabelos.

Nutrição

Aqui, é importante apostar em produtos que contenham ingredientes capazes de repor os nutrientes removidos pela água-oxigenada. Por isso, busque antioxidantes que consigam proteger os cabelos dos danos causados pela descoloração.

Hidratação

Com relação a esse tipo de tratamento, além da hidratação caseira com produtos específicos para seu cabelo, é recomendado que você vá ao salão e hidrate as suas madeixas com profissionais.

No salão, os cabeleireiros têm um conhecimento maior sobre os produtos que combatem o desbotamento da cor, o que aumenta a durabilidade da tonalidade.

2- Use sempre protetor térmico nos fios

Tenha em mente que os cabelos precisam sempre de proteção térmica, no entanto, após a descoloração, esse procedimento é ainda mais necessário.

Dessa forma, crie o hábito de aplicar protetor nos fios antes de usar qualquer ferramenta térmica. Isso vai evitar que eles fiquem quebradiços.

É fundamental proteger os fios dos equipamentos de calor e, antes de escová-los, não esquecer de remover o excesso de água a fim de evitar que o seu cabelo quebre ou até mesmo sofra corte químico (quebra severa dos fios que acontece como consequência de procedimentos capilares químicos).

3- Tenha cautela ao usar o desamarelador ou matizador

Os cabelos loiros necessitam de cuidados especiais, como o uso de desamarelador ou matizador, especialmente para evitar os reflexos indesejados nos fios. Os agentes externos (cloro da água, poluição, umidade e sol) e até mesmo o uso de ferramentas de calor são fatores que interferem na tonalidade clara dos cabelos, o que por vezes compromete o visual.

O desamarelador e o matizador são produtos facilmente encontrados em perfumarias e mercados. Eles são capazes de resolver esse problema, porém, é necessário cautela ao inclui-los na sua rotina de cuidados capilares, uma vez que eles podem causar ressecamento e danificar o tom dos fios se não forem utilizados corretamente.

4- Mantenha uma alimentação balanceada

Por fim, outro ponto que deve ser considerado como parte do tratamento do cabelo pós-descoloração diz respeito à alimentação.

O ideal é manter uma dieta saudável, eficaz e equilibrada a fim de ingerir os nutrientes necessários para manter o couro cabeludo naturalmente saudável.